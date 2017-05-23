معاذ الجعفري وكيلًا لمحافظة الأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

صدرت موافقة أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، مؤخرًا، على تعيين معاذ بن إبراهيم الجعفري وكيلًا لمحافظة الأحساء.

بدوره، علّق “الجعفري”، على قرار تعيينه من خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بتويتر، قائلًا: “أتقدم بخالص الشكر والامتنان لقيادتنا الرشيدة، ولسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو محافظ الأحساء؛ على ثقتهم الكريمة بتعييني وكيلًا لمحافظة الأحساء”.

يذكر أن “الجعفري” كان يشغل قبل تعيينه وكيلًا للمحافظة، منصب المدير العام لجمعية البر بالأحساء والتي شهدت نقلة نوعية خلال السنوات الماضية، وحصلت على جوائز عدة كان أهمها المركز الأول لجائزة الملك خالد لفرع التميز للمنظمات غير الربحية، وتم تسليم الجائزة في حفل رعاه خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ومن جانبها، تتقدم صحيفة “الأحساء اليوم”، بالتهاني والتبريكات لـ”الجعفري” على هذه الثقة، متمنية له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.