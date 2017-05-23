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الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هـ, الموافق 23 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“التجارة” تؤكد توفر السلع الأساسية الرمضانية وبدائلها

“التجارة” تؤكد توفر السلع الأساسية الرمضانية وبدائلها

“الأحساء اليوم” – الأحساء 

أكدت وزارة التجارة والاستثمار أن الجولات الرقابية الميدانية الاستباقية التي تمت على الأسواق بينت توافر كافة السلع والمواد الغذائية التي يقبل المستهلكون على شرائها في رمضان وتوفر البدائل المناسبة لكل صنف وزيادة المنافسة بين منافذ البيع في مختلف مناطق المملكة.

ويأتي ذلك في إطار متابعة الوزارة تنفيذ جولاتها الرقابية المكثفة والتي تستهدف متابعة توافر السلع الأساسية الرمضانية في الأسواق والمحال التجارية بمختلف مناطق المملكة والتحقق من صلاحيتها واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مؤثرات على حركة العرض والطلب ضمن خطة عمل الوزارة الموسمية لشهر رمضان المبارك للعام 1438هـ.

كما أوضحت الوزارة استمرار الفرق التفتيشية في أداء مهامها عبر تنفيذ جولات تفتيشية للتحقق من الالتزام بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة والتأكد من مطابقة السعر المعلن على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة، إضافة إلى مراقبة العروض التسويقية التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها خلال هذه الفترة لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة يتم ضبطها وتطبيق العقوبات على المخالفين.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900) أو عن طريق تطبيق “بلاغ تجاري” على مدار اليوم.

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