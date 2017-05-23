أمير الشرقية: قمة الرياض إحدى أهم القمم منذ الحرب العالمية الثانية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، باسمه وباسم أهالي المنطقة الشرقية، أسمى آيات التبريك والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (أيده الله) على الجهد الاستثنائي الذي بذله لتحقيق ما شهدناه اليومين الماضيين، والتي برزت فيها مكانة المملكة الدولية من خلال استضافته (أيده الله) لثلاثِ قممٍ رئيسية في العاصمة الرياض، مؤكدًا أن هذه القمم لم تكن حدثًا عاديًا أن تستضاف في مكانٍ واحد وفي وقتٍ وجيز بمثل هذا الإعداد الذي شاهدناها، وكل ذلك خدمةً لشؤون الإسلام والمسلمين.

ولفت الأمير سعود بن نايف، إلى أن الرياض كانت محط أنظار العالم أجمع، فالقمة السعودية الأمريكية سجلت إعادةً لكتابة العلاقة الإستراتيجية بين البلدين، ووضعت مجددًا الأسس السليمة للتعامل مع المملكة الند للند، وما كان هذا ليتحقق لولا حنكة وبُعد نظر سيدي خادم الحرمين الشريفين (يحفظه الله) الذي كان واضحًا مؤمنًا يتمتعُ -ولله الحمد- برؤى صائبةٍ ورؤيةٍ حكيمة، فنصب عينيه دائمًا وأولًا دينه ثم بلاده، فعمل جاهدًا لتحقيق هذين الأمرين، وسجلت -ولله الحمد والمنة- هذه القمة نجاحًا غير مسبوق، ثم القمة الثانية التي جمعت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية لوضع دول المنطقة كلها في علاقاتٍ استراتيجيةٍ مع الشريكِ الأكبر في العالم، ووضع هذا المسار بالشكل الطبيعي والسليم بما يحقق رخاء دول مجلس التعاون في كل المجالات، والقمة الأخيرة التي ما كانت لتُعقد لولا شخصية سيدي خادم الحرمين الشريفين الذي جاب العالم، واستضاف قادة الدول الإسلامية من كل مكان وتواصل معهم؛ ليتكلل هذا العمل الصادق بحضور خمسين دولةً إسلاميةً، كلهم على قلب رجلٍ واحد، هو قلب سلمان بن عبدالعزيز (أيده الله) وسجلوا في هذه القمة التاريخية اتفاقًا لنبذِ التطرف، ونبذ الإرهاب، واستنكارًا لوصف ديننا الإسلامي بما يصفه به البعض من تطرفٍ وإرهاب، فالمملكة أكثر من تضرر وانكوى بنارِ التطرف والإرهاب؛ لذا كانت القمة الأخيرة إحدى أهم القمم التي عقدت في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية، وسجلت القمة نقطة تحولٍ في علاقات المملكة بالحليف الأقوى في العالم؛ لذلك نحمد الله -عز وجل- أن وفق قائدنا ورائد مسيرتنا الذي أخلص لربه أولًا ثم لدينه ولوطنه؛ ليحقق المعادلة الصعبة واستطاع جمع من لم يستطيع أن يجمعهم أكثر من زعيم، وهذه من نعمِ الله علينا وواجبها علينا الشكر.

وشكر سموه خلال استضافته، في لقاء الإثنينية الأسبوعي في ديوان الإمارة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، منسوبي مطار الملك فهد الدولي بالدمام والإدارات العاملة فيه، وشكر سموه (يحفظه الله) لمدير المطار تركي الجعويني؛ على إيجاز مشاريع المطار الذي قدمه، قائلًا سموه “لقد أثلج صدري هذا التقدم الوافي والشرح الملموس الذي لمسه الجميع فحقيقةً ولا أجامل، فإن هناك نقلةً ملحوظةً في المطار خلال العامين الأخيرة، وهذا ما تأملنا استمراره عندما تم تعين الأستاذ تركي الجعويني مديرًا للمطار، فهو لا يعمل بشخصه بل بفريق عمل من جميع القطاعات كانوا على مستوى عالٍ من المسؤولية وقاموا بالكثير من المبادرات التي أوصلت هذا المطار لأن يكون نقطة تحول للمطار الذي أصبح يشار إليه بالبنان، فالخطط المستقبلية التي تم عرضها تبشر بالخير -بإذن الله”.

وقال سموه “لقد بدأت الإجازة الصيفية وشهر رمضان على الأبواب، وسيشهد المطار حركةً استثنائيةً في كل الاتجاهات، وسيمتلئ المطار بالمغادرين والقادمين من المنطقة الشرقية وإليها، فهذا هو الامتحان الحقيقي لقدرات الجميع، لمواكبة هذه الحركة، وإرضاء المستفيدين والعمل على تحقيق المرجو والمأمول، وأنا كلي ثقة -بإذن الله- بأنكم قادرون على تحقيق هذه المهمة بكل كفاءةٍ واقتدار، فأنتم على المستوى المأمول، فنحن يهمنا راحة المسافر، وراحة القادم، والمستقبل، والمودع، ودائمًا هم على حق فعليكم بذل الجهد لتحقيق رضاهم كلهم، فواجبنا نحن من شرفنا بخدمة المواطنين أن نتحمل وأن نعمل دون كلل أو ملل”.

وشكر أمير المنطقة الشرقية، للجميع جهودهم، متمنيًا أن ترى المشاريع المقبلة للمطار النور قريبًا كما خطط لها؛ ليكون المطار محطة التقاء بين القارات الثلاث، وبهمة الرجال أمثالكم لابد أن تتم الأمور -بإذن الله.

من جانبه، قال مدير عام مطار الملك فهد الدولي تركي بن عبدالله الجعويني في مستهل كلمته: أتقدم بفائق الشكر وجزيل الامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية على استضافته وتخصيص مجلسه العامر لاحتضان هذه الجلسة واستعراض آخر التطورات في أحد أهم المشاريع التنموية في منطقتنا الشرقية الغالية، وهو مطار الملك فهد الدولي، وسوف نتطرق للخطط الإستراتيجية لتنمية وتطوير المطار والارتقاء بالخدمات التي يقدمها.

وأضاف الجعويني: لقد أولت المملكة العربية السعودية ومنذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود (طيب الله ثراه) وأبنائه من بعده صناعة الطيران والنقل الجوي أهمية كبرى باعتبارها عنصرًا مهمًا من عناصر النهضة والتنمية في بلاد شاسعة مترامية الأطراف مثل مملكتنا الغالية بجغرافيتها ومناخها وتضاريسها المتباينة.

وتابع: حسب إحصائيات الهيئة العامة للطيران المدني، فإن قطاع النقل الجوي يسهم بنحو (30,2) مليار ريال سنويًا من الناتج الوطني (GDP)؛ ليعادل 3,2% من الناتج المحلي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى (100) مليار ريال خلال السبع السنوات المقبلة، ويوفر قطاع الطيران المدني في المملكة نحو (74 ألف) وظيفة مباشرة ونحو (78 ألف) وظيفة غير مباشرة في قطاعات ذات صلة، علاوة على دعم نحو (140 ألف) وظيفة في قطاعات السياحة وغيرها. وتعتبر المطارات في المملكة أحد المكونات المهمة في شبكة النقل، وتساهم أيضًا في نمو صناعة السياحة في المملكة والمشاركة في خدمة ضيوف الحرمين الشريفين من شتى بقاع العالم.

وأردف مدير عام مطار الملك فهد: لقد شهد مطار الملك فهد الدولي بالدمام نموًا كبيرًا على المستويات كافة، حيث ارتفع عدد شركات الطيران المشغلة في المطار من 24 شركة في العام 2010 إلى 34 شركة طيران في العام 2016، بينما وصل عدد الرحلات إلى 1500 رحلة أسبوعيًا بالمقارنة مع 850 رحلة، وخلال الخمس سنوات الماضية وصل عدد المسافرين إلى الضعف، حيث نقل مطار الملك فهد الدولي قرابة العشر ملايين مسافر (9,7). ونتيجة للعديد من التحديثات والمشاريع التطويرية في مطار الملك فهد؛ فقد ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمطار من 11 مليون مسافر لتصل إلى 12 مليونًا وستمائة ألف مسافر سنويًا، وعلى الجانب التجاري، فقد تم استقطاب أكثر من 22 علامة تجارية خلال السنتين الماضيتين للاستثمار في المطار.

وكشف عن أنه سيفتتح خلال هذا الصيف -بمشيئة الله- منطقة الأسواق الحرة الجديدة في الصالة الدولية بمساحة (1816 متر مربع) تديرها شركة لاقاردير (Lagardere) الفرنسية والتي تدير أكثر من 600 سوق حرة في أكثر من 21 دولة حول العالم، وتم افتتاح “قرية الشحن” في العام 2015م لخدمات الشحن والدعم اللوجستي، إضافة إلى التخليص الجمركي وهي الأولى من نوعها في المملكة، وتضم الآن مبانٍ خاصة من قبل الشركات: DHL، UPS، ناقل، سمسا، وTNT، وستضم قريبًا شركة زاجل، وقد انتهت أيضًا شركة “ساتس” السنغافورية للشحن الجوي من إنشاء المبنى المؤقت الخاص بها وستبدأ عملياتها في القريب العاجل -بإذن الله- في “قرية الشحن” والتي ستمثل إضافة متميزة في السوق السعودي، ومن المخطط أيضًا في العام المقبل -بمشيئة الله- أن تحتضن قرية الشحن منطقة “الإيداع وإعادة التصدير” بمساحة (100 ألف متر مربع) والتي سوف تسهل إجراءات الاستيراد والتصدير للشركات، وذلك بالتعاون مع شركة البوابة الشرقية، إضافة إلى إنشاء مركز لوجستي متكامل بمواصفات عالمية على مساحة (500 ألف متر مربع) بالتعاون مع شركة المخازن العمومية).

إلى هنا، استعرض مدير المطار، فيلمًا تعريفيًا عن المشروعات الجديدة في المطار، ليوضح هذه المشروعات، حيث قال الجعويني: “ما شاهدتموه يا صاحب السمو في الفيلم هو نتيجة لتكاتف العديد من الجهود من زملائنا في إدارة المطار بجانب شركائنا الإستراتيجيين في القطاعات الحكومية والذين يلعبون دورًا استراتيجيًا في تنفيذ الخطط التطويرية في المطار، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأقدم لهم ونيابة عن كافة زملائي في مطار الملك فهد الدولي جزيل الشكر والتقدير”.

واستطرد: “لا يفوتني أيضًا أن أشيد بالجهود التي يبذلها زملائي في إدارة مطار الملك فهد والهيئة العامة للطيران المدني، التي تعمل على تحقيق رؤية 2030 التي جاء فيها أن لوطننا موقع جغرافي إستراتيجي، فالمملكة هي أهم بوابة للعالم بصفتها مركز ربط للقارات الثلاث، ولتنفيذ هذه الرؤية الطموحة وبرنامج التحول الوطني 2020 تم التركيز على تطوير قطاع الطيران المدني عبر عدة مستهدفات: لتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمسافرين، ورفع القدرات التشغيلية والكفاءة العملية للمطارات، لمواكبة تطورات الصناعة الجوية، من خلال برنامج خصخصة المطارات السعودية الذي بدأ في الربع الأول من العام الماضي وسيكتمل بحلول العام 2018 بمشيئة الله، ومؤخرًا تم الإعلان عن تحول مطار الملك فهد الدولي إلى شركة تحت اسم “شركة مطارات الدمام” ابتداءً من 1 يوليو 2017م تحت مظلة شركة الطيران المدني القابضة المملوكة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، وتم إعداد خطة إستراتيجية لتطوير مطار الملك فهد الدولي بما فيها البنية التحتية مثل “تطوير المخطط الرئيسي للمطار والذي سوف يحتوي على مدارج إضافية للطائرات، إضافة إلى (6) مواقف إضافية للطائرات سوف يتم تدشينها الشهر المقبل -بمشيئة الله- والتي سوف تساهم في رفع الكفاءة التشغيلية، ويتضمن المخطط الرئيسي أيضًا صالات إضافية للمسافرين ومكاتب جديدة لشركات الطيران”.

ونبّه: نعمل أيضًا على إنشاء أكثر من (10000) مواقف إضافية للسيارات، ونقوم حاليًا بدراسة مشروع تركيب نظام متطور لإدارة العفش، وهنالك أيضًا بعض المشاريع التي سوف تعطي تجربة أفضل للمسافرين مثل” توفير جسور جديدة كليًا لتحميل الركاب وتم التعاقد مع شركة “تيسون العالمية” لتنفيذ المشروع بالتحالف مع شركة المساندة البحرية، بجانب أجهزة الخدمة الذاتية لإصدار بطاقة صعود الطائرة وأجهزة شحن الأمتعة وأجهزة الاستعلامات الالكترونية، وإضافة إلى هذه المشاريع، تم توقيع اتفاقية مع شركة (سناف) لافتتاح أكاديمية للطيران في المطار، ويخضع هذا المشروع للإجراءات النهائية في الهيئة العامة للطيران المدني. إلى جانب ذلك، سيتم قريبًا تدشين صالة جديدة لركاب الدرجة الأولى ورجال الأعمال في الصالة الدولية.

وفي مداخلةٍ لفضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ عبدالرحمن آل رقيب، شكر فيها خادم الحرمين الشريفين (أيده الله) على جهوده في خدمة قضايا العرب والمسلمين، مؤكدًا أن هذا ديدن هذه الدولة المباركة منذ نشأتها، فهي تعمل دائمًا على رأب الصدع، وجمع الصف، وتوحيد الكلمة، ودفع الشرور، مشيدًا بمركز مكافحة التطرف الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين في هذه القمة.

في حين عبر قاضي الأوقاف والمواريث السابق بمحافظة القطيف الشيخ وجيه الأوجامي، في مداخلةٍ أخرى، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين (أيده الله) الذي رفع الرؤوس وطمأن النفوس بالإعداد لهذه القمة التي وحد فيها الصف، وجمع فيها الكلمة المسلمين، مضيفًا بأننا جميعًا كمواطنين سنقف صفًا واحدًا مع حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين لمكافحة الفكر المتطرف، والإرهاب، ونبذ الفرقة.

هذا، وقد حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية، وأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ومدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، وعدد من أصحاب الفضيلة والسعادة وكبار مسؤولي الدوائر الحكومية بالمنطقة، والأعيان والأهالي.