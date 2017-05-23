أمير الشرقية يدشن المصحف المرتل للقارئ أحمد اللحدان

الأحساء – “الأحساء اليوم”

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، صباح اليوم (الثلاثاء)، في مكتبه بديوان الإمارة، المصحف الإلكتروني المرتل للقارئ أحمد اللحدان الدوسري، خلال استقبال سموه القارئ، ورجال الأعمال الداعمين لهذا الإصدار، عصام المهيدب، وداوود القصيبي، وسعود المدعج.

وأشاد الأمير سعود بن نايف، باستخدام التقنية في إيصال القرآن الكريم مع قرب شهر رمضان المبارك، متمنيًا للقارئ الدوسري التوفيق والسداد، شاكرًا رجال الأعمال الذين دعموا هذا الإصدار الذي يعنى بكتاب الله، وهم مؤجرون عليه بمشيئة الله.