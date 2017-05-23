تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هـ, الموافق 23 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

مدني الشرقية يناقش خطط استعداده لشهر رمضان وفصل الصيف

مدني الشرقية يناقش خطط استعداده لشهر رمضان وفصل الصيف

الأحساء – “الأحساء اليوم”

ضمن استعدادات مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية لشهر رمضان وفصل الصيف، ترأس مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد محمد يحيى الزهراني، مؤخرًا، اجتماعًا ضم مديري الإدارات الداخلية والخارجية، لمناقشة خطة مديرية الدفاع المدني بالشرقية وخطط إدارات الدفاع المدني بمحافظات المنطقة لشهر رمضان وفصل الصيف.

وفي الأثناء، حثّ العميد الزهراني، المجتمعين على أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المرسومة، مشيدًا في الوقت نفسه بما تحقق في حملات السلامة الوقائية للكشف على المنشآت والأنشطة المختلفة التي تنفذها حاليًا مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية والإدارات التابعة لها، مشدّدًا على تفعيل التوعية الوقائية في أثناء هذه الحملات لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في هذه المنشآت.

image2

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

“المدنية”: الموافقة على إلغاء شرط العمل لفترة توازي فترة الإيفاد أو الابتعاث

“المدنية”: الموافقة على إلغاء شرط العمل لفترة توازي ...

“التعاون الخليجي”: الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة يدخلان حيز النفاذ

“التعاون الخليجي”: الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة يدخلان حيز ...

البياري: المنطقة تتجه نحو التحول الرقمي من خلال مقومات الثورة الصناعية الرابعة

البياري: المنطقة تتجه نحو التحول الرقمي من خلال ...

الأمير أحمد بن سلمان يستقبل رؤساء محاكم المنطقة الشرقية

الأمير أحمد بن سلمان يستقبل رؤساء محاكم المنطقة ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*