مدني الشرقية يناقش خطط استعداده لشهر رمضان وفصل الصيف

الأحساء – “الأحساء اليوم”

ضمن استعدادات مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية لشهر رمضان وفصل الصيف، ترأس مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد محمد يحيى الزهراني، مؤخرًا، اجتماعًا ضم مديري الإدارات الداخلية والخارجية، لمناقشة خطة مديرية الدفاع المدني بالشرقية وخطط إدارات الدفاع المدني بمحافظات المنطقة لشهر رمضان وفصل الصيف.

وفي الأثناء، حثّ العميد الزهراني، المجتمعين على أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المرسومة، مشيدًا في الوقت نفسه بما تحقق في حملات السلامة الوقائية للكشف على المنشآت والأنشطة المختلفة التي تنفذها حاليًا مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية والإدارات التابعة لها، مشدّدًا على تفعيل التوعية الوقائية في أثناء هذه الحملات لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في هذه المنشآت.