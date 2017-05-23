تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هـ, الموافق 23 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

لتهنئته بتعيينه نائبًا لأمير الشرقية..

الأمير أحمد بن سلمان يستقبل رؤساء محاكم المنطقة الشرقية

الأمير أحمد بن سلمان يستقبل رؤساء محاكم المنطقة الشرقية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل رقيب، ورؤساء المحاكم وعدد من القضاة بمحاكم المنطقة، والذين قدموا لتهنئة سموه بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين سموه نائبًا لأمير المنطقة الشرقية، سائلين الله أن يوفق سموه لما فيه خير المنطقة وأبنائها.

وشكر الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، أصحاب الفضيلة على مشاعرهم، مثنيًا كذلك على دور القضاة وطلبة العلم في حفظ الحقوق وتعزيز العدالة كما هو منهج هذه البلاد المباركة.

6

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

“المدنية”: الموافقة على إلغاء شرط العمل لفترة توازي فترة الإيفاد أو الابتعاث

“المدنية”: الموافقة على إلغاء شرط العمل لفترة توازي ...

“التعاون الخليجي”: الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة يدخلان حيز النفاذ

“التعاون الخليجي”: الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة يدخلان حيز ...

البياري: المنطقة تتجه نحو التحول الرقمي من خلال مقومات الثورة الصناعية الرابعة

البياري: المنطقة تتجه نحو التحول الرقمي من خلال ...

أمير الشرقية يدشن المصحف المرتل للقارئ أحمد اللحدان

أمير الشرقية يدشن المصحف المرتل للقارئ أحمد اللحدان

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*