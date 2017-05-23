الأمير أحمد بن سلمان يستقبل رؤساء محاكم المنطقة الشرقية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل رقيب، ورؤساء المحاكم وعدد من القضاة بمحاكم المنطقة، والذين قدموا لتهنئة سموه بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين سموه نائبًا لأمير المنطقة الشرقية، سائلين الله أن يوفق سموه لما فيه خير المنطقة وأبنائها.

وشكر الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، أصحاب الفضيلة على مشاعرهم، مثنيًا كذلك على دور القضاة وطلبة العلم في حفظ الحقوق وتعزيز العدالة كما هو منهج هذه البلاد المباركة.