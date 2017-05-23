“الجعفري” يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وكيلًا لمحافظة الأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

رفع معاذ بن إبراهيم الجعفري، أسمى عبارات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد (حفظهم الله)؛ بمناسبة صدور قرار ولي العهد وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز بتعيينه وكيلًا لمحافظة الأحساء.

وأعرب “الجعفري” عن بالغ اعتزازه وامتنانه بهذه الثقة الملكية الغالية، سائلًا الله -العلي القدير- العون والتوفيق من عنده، فيما كلّف به مستشعرًا عظمة المسؤولية وتشريفها في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

وأضاف معاذ الجعفري: “الشكر موصول لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على ثقته ودعمه وتوجهيه، ولصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء”، داعيًا الله أن يكون عند حسن الظن، لتحقيق التطلعات وإكمال مسيرة البناء والعطاء مع الزملاء في محافظة الأحساء.

يذكر أن معاذ الجعفري تقلد العديد من المناصب الإدارية خلال فترة عمله بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية والتي استمرت لمدة 17 عامًا كان آخرها مديرًا لمكتب تعليم بقيق لمدة خمس سنوات، وبعدها انتقل للعمل مديرًا عامًا لجمعية البر بالأحساء لمدة ست سنوات، قبل أن يتم تعيينه وكيلًا لمحافظة الأحساء، إضافة إلى عمله كعضو في مجلس بلدي الأحساء في دورته الحالية، كما يمتلك الجعفري عضوية العديد من اللجان الخيرية والتطوعية بالمنطقة الشرقية والأحساء.