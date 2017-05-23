أدبي الأحساء يكشف عن برامجه الثقافية في رمضان

الأحساء – “الأحساء اليوم”

جريًا على عادته السنوية، يعتزم نادي الأحساء الأدبي، إقامة مجموعة من البرامج الثقافية في رمضان هذا العام.

وفي هذا السياق، صرّح المشرف على ديوانية المثقفين الشاعر والفنان التشكيلي صالح الحربي، بأن نشاطات رمضان هذا العام تلبي احتياجات المثقفين والمثقفات من حيث تنوعها وشموليتها، حيث ستكون في الأدب والثقافة والأسرة.

ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي، أن الفعاليات هذا العام هي الأولى في رمضان في مبنى النادي الجديد، داعيًا مثقفي ومثقفات الأحساء إلى حضور الفعاليات كافة وكذلك إلى حفل تكريم رمز من رموز الثقافة والأدب في الأحساء وهو المؤرخ والأديب الشيخ جواد الرمضان.

وذكر “الشهري” أن النادي قد طبع مجموعة من الكتب في الأيام الماضية، وسوف يكون من ضمن برامج رمضان حفل توقيع لبعض هذه الإصدارات، كاشفًا عن أن أولى أيام البرنامج هي لقاء مفتوح لمثقفي ومثقفات الأحساء للتهاني بدخول الشهر الكريم.

أما البرنامج الثقافي لديوانية المثقفين في الشهر الفضيل فهو كالآتي: