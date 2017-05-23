البياري: المنطقة تتجه نحو التحول الرقمي من خلال مقومات الثورة الصناعية الرابعة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية STC الدكتور خالد بن حسين البياري، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البحر الميت، مؤخرًا، أن المنطقة تتجه نحو التحول الرقمي من خلال مقومات الثورة الصناعية الرابعة.

وتناول “البياري” أهم العناصر الأساسية التي ستمكن الشركات الكبيرة من التكيف والاستفادة من الثورة الرقمية، خلال المؤتمر الصحفي الذي ضم عددًا من الرؤساء التنفيذيين الحاضرين للمنتدى. وركز على أهمية قيام الحكومات بتوفير البيئة المناسبة وتحفيز الاستثمار في البنية الرقمية المطلوبة، مستشهدًا بتبني رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول 2020، ومن خلال مبادرات متعددة تشمل نشر النطاق العريض في أنحاء المملكة.

كما شارك الدكتور خالد البياري في الندوة التي بثتها شبكة CNN الأمريكية عن التحول الاقتصادي، بالحديث عن أهمية تمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال من جيل الشباب كعصب للاقتصاد الرقمي الجديد، مؤكدًا أهمية إعادة صياغة طرق التعليم كأحد أهم عوامل التحول الناجح والإيجابي للعالم الرقمي.

وعن الخطة الطموحة التي تبنتها STC للتحول بخدماتها وعملياتها الداخلية من خلال منصات رقمية مترابطة تهدف إلى إثراء تجربة العميل وزيادة فعالية عمليات الشركة؛ تحدث “البياري” موضحًا أنه “من خلال منصات الحوسبة السحابية ومنصات إنترنت الأشياء تسعى الشركة إلى تمكين عملائها من قطاعات الأعمال من تسريع تبني أساسيات هذا الاقتصاد الجديد”.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة STC، إلى أن الاتصالات السعودية تدعم رواد الأعمال من خلال أنشطة الحاضنات ومنها حاضنة “InspireU” وتمويل رأس المال الاستثماري من خلال “STC Ventures”، وهي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة STC ومخصصة لدعم وتمكين الشباب والابتكار.