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الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هـ, الموافق 23 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“التعاون الخليجي”: الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة يدخلان حيز النفاذ

“التعاون الخليجي”: الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة يدخلان حيز النفاذ

الأحساء – واس

تلقت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وثيقتي تصديق دولة الإمارات العربية المتحدة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية، والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول المجلس.

وقالت الأمانة: إن الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الثانية التي تُودِع وثيقتي التصديق لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستناداً لما نصت عليه كل من الاتفاقيتين باعتبار الاتفاقية نافذة من إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة.

فقد دخلت الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيز النفاذ.

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