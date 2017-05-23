“المدنية”: الموافقة على إلغاء شرط العمل لفترة توازي فترة الإيفاد أو الابتعاث

“الأحساء اليوم” – الأحساء

وافق وزير الخدمة المدنية المكلف رئيس لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، على إجراء عدة تعديلات على ضوابط الابتعاث والإيفاد لموظفي الخدمة المدنية، تشجيعاً لموظفي الدولة وسعياً للارتقاء بالمستوى المهني وتحقيق الأداء المميز لكوادرها، وبناءً على ما أبرزته عملية تطبيق الضوابط خلال الفترة الماضية وتحقيقاً للغايات المرجوة منها وأن لا يكون لها أثار سلبية على الدارسين أو الجهات التي يعملون بها.

وصدرت موافقة الوزير على إلغاء شرط مضي فترة عمل توازي فترة إيفاده او ابتعاثه المحددة في قرارات اللجنة، ليعدل نص الفقرة إلى أنه (يمكن الاستثناء من ذلك في حالة استدعاء حاجة العمل الحالي أو المرتقب للمرشح لذلك المستوى من التأهيل، وإنهاء المرشح الدرجة العلمية السابقة بمستوى علمي متميز وخلال أقصر مدة ممكنه للحصول عليها، واتفاق التخصص المراد دراسته مع خلفية المرشح العلمية).

وشملت التعديلات على إلغاء حصر قضاء فترة الامتياز لبرامج التجسير للتخصصات الصحية بالمستشفيات التابعة للجهة فقط. كما تناولت التعديلات إمكانية تغيير الجهة التعليمية والتخصص بشرط أن يكون طلب الانتقال أو تغيير الجهة التعليمية أو التخصص مبني على مبررات مقنعة على أن لا يترتب على الانتقال زيادة في مدة البعثة أكثر مما كانت عليه في قرار الموافقة على الابتعاث، و أن لا يترتب على تغيير التخصص زيادة في مدة البعثة اكثر مما كانت عليه في قرار الابتعاث، وللجنة الاستثناء من هذا الشرط وفق مبررات مقنعة.

وتضمنت التعديلات بأن يجوز تمديد مدة البعثة للتخصصات النظرية كحد أقصى على النحو التالي: البكالوريـوس سنـة، والماجستيـر ستـة أشهر، والدكـتوراه سنـة، أما التخصصات الطبية والصحية فيترك تحديد مدة التمديد لتقدير اللجنة.