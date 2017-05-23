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الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هـ, الموافق 23 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الإسكان” تفاوض 190 شركة عالمية لإنشاء وحدات جديدة

“الإسكان” تفاوض 190 شركة عالمية لإنشاء وحدات جديدة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت وزارة الإسكان عن مفاوضات جارية مع نحو 190 شركة عالمية ومحلية متخصصة في التطوير العقاري لإنشاء وحدات سكنية.

وأوضح مستشار وزير الإسكان والرئيس التنفيذي لوحدة الشراكات مع القطاع الخاص، أحمد مندورة، أن جنسيات الشركات بعضها صيني وتركي ومصري، لافتا إلى أن عدد الشركات المحلية يبلغ 170 شركة مقابل 20 شركة عالمية.

وأشار مندورة إلى قرب انتهاء الوزارة من المباحثات التي تجريها مع الشركات المصرية الموقع معها سابقا٬ فيما تستهدف استقطاب كبرى الشركات الأمريكية المتخصصة للعمل بسوق الإسكان بالمملكة٬ وذلك بعد المباحثات التي أجرتها وزارة الإسكان مع الجانب الأمريكي أخيراً.

وبيّن أن نسبة مساحة الأراضي البيضاء داخل المدن في المملكة٬ تصل إلى 40%٬ مؤكداً أن الوزارة تستهدف إنشاء وحدات سكنية بها، وأكد أن الوزارة تشجع القطاع الخاص بتطوير تلك الأراضي عن طريق برامج الإسكان.

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