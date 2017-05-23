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الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هـ, الموافق 23 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا 51.28 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا 51.28 نقطة

الأحساء – واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 51.28 نقطة ليقفل عند مستوى 6936.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 158 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 69 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 18 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 150 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأندلس، وصدق, ومدينة المعرفة، واتحاد الخليج، والكيميائية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات تبوك الزراعية, والخليجية العامة، ورعاية، وأكسا التعاونية، والجزيرة تكافل، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.52% و 3.91% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، وتبوك الزراعية، والأندلس، هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، ودار الأركان، والراجحي، والأندلس، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 27.34 نقطة ليقفل عند مستوى 4208.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 118 ألف سهم تقاسمتها 211 صفقة.

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