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الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هـ, الموافق 23 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

«العدل» ترشح 1306 متقدمين لوظائفها وتؤكد استكمال متطلبات التعيين

«العدل» ترشح 1306 متقدمين لوظائفها وتؤكد استكمال متطلبات التعيين

الأحساء – واس

أعلنت وزارة العدل عن أسماء (1306) مرشحين على موقعها على شبكة الانترنت، ممن تقدموا على وظائفها ( كاتب ضبط، باحث شرعي مساعد، باحث قانوني مساعد، مأمور تنفيذ، محاسب ومقدر أملاك مساعد، فني دعم مساعد) بالمرتبة السادسة، الذين جرى ترشحيهم عقب اجتيازهم الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية التي عقدت في عدد من مناطق المملكة المختلفة لــ(4472) متقدما.

وشددت وزارة العدل على المرشحين كافة إلى الدخول على موقع الوزارة على الانترنت، والاستعلام عن النتيجة، وطباعة بطاقة الترشيح لمراجعة فرع الوزارة في المنطقة المتقدم عليها لوظائفها، كما تهيب بالمرشحين إلى استكمال متطلبات التعيين خلال فترة اسبوع من تاريخ الإعلان، مشيرة إلى أن من لم يراجع خلال الفترة المذكورة يعد عدولاً منه عن التعيين.

وأكدت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة العدل من جانبها أن ترشيح الكفاءات من المتخصصين والمؤهلين يأتي ضمن إطار خطة الوزارة لدعم المحاكم العامة والمتخصصة، وكتابات العدل، ودوائر التنفيذ، وجميع المرافق القضائية والعدلية بالمملكة.

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