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الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هـ, الموافق 23 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

التشهير بمؤسسة متخصصة في الحلويات أدينت بممارسة الغش التجاري

التشهير بمؤسسة متخصصة في الحلويات أدينت بممارسة الغش التجاري

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نشرت وزارة التجارة والاستثمار حكما بمخالفة تجارية على مؤسسة خاصة متخصصة في إنتاج وبيع الحلويات لممارستها الغش التجاري.

وكانت مؤسسة حلويات “فالا” لصاحبتها حصة بنت أحمد الحمد بالزلفي، والمتخصصة في بيع الحلويات والمكسرات والمشروبات المعلبة، قد أدينت ببيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وتخزين منتجات غذائية بقصد المتاجرة بها في مستودع مخالف للمواصفات القياسية.

يذكر أن لائحة نظام الغش التجاري تعاقب المؤسسات المخالفة بجانب الغرامة المالية بالتشهير، وذلك بنشر العقوبة الصادرة بحقها في صحيفة محلية على نفقة المؤسسة نفسها.

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