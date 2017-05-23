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الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هـ, الموافق 23 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الزكاة” تطبق الضريبة الشاملة على كل شركة يتجاوز دخلها 375 ألف ريال سنوياً

“الزكاة” تطبق الضريبة الشاملة على كل شركة يتجاوز دخلها 375 ألف ريال سنوياً

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت هيئة الزكاة والدخل، اليوم الثلاثاء، أن الضريبة الشاملة ستطبق على كل شركة يتجاوز دخلها 375 ألف ريال سنوياً، وأن مسودة نظام القيمة المضافة سيتم نشرها على الموقع خلال الأسبوعين القادمين.

وقال صالح الحماد، مدير فرع الهيئة في المنطقة الشرقية، ‘‘إن ضريبة القيمة المضافة ستكون غير مباشرة على المعاملات، بحيث يتم تحصيلها في جميع مراحل التوريد ويتحملها المستهلك بشكل مباشر”، بحسب صحيفة “الرياض”.

وأضاف أن الضريبة تنقسم إلى 3 فئات وهي الفئة الأولى “المدخلات – المخرجات” بنسبة 5% والفئة الثانية “الصفرية” (0%) والفئة الثالثة المعفية من الضريبة.

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