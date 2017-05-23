تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هـ, الموافق 23 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

تزامنًا مع حملة "وطن بلا مخالف"..

عمل الشرقية يضبط 156مخالفًا خلال 754زيارة نفذها في 3 أسابيع

عمل الشرقية يضبط 156مخالفًا خلال 754زيارة نفذها في 3 أسابيع

الأحساء – خالد الذكر الله

نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ممثلًا في إدارات التفتيش بالمنطقة، حملات تفتيشية متزامنة مع الحملة الوطنية “وطن بلا مخالف”؛ تهدف إلى ضبط سوق العمل بمشاركة الرفد الأمني والجهات المعنية مثل وزارة التجارة وأمانات المنطقة الشرقية وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ تفعيلًا للحملة التي جاءت بهدف تنظيم وتسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، ومساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات.

وفي السياق، ذكر مدير إدارة التفتيش بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عارف الشهري، أن إدارات التفتيش والتابعة لمكاتب العمل بالمنطقة الشرقية قد نفذت 754 زيارة وذلك خلال ثلاثة أسابيع من بداية الحملة الوطنية “وطن بلا مخالف”، حيث تم رصد 156 عاملًا تم إحالتهم لإدارة الوافدين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأضاف “الشهري” بأنه تم رصد مخالفات أخرى متنوعة منها مخالفة المادة (36) من النظام والتي تنص على المهن المقصور شغلها على السعوديين بما يقارب 20 مخالفًا، إضافة إلى 8 مخالفين للمادة (33) من النظام وهم غير المصرح لهم بالعمل.

يذكر أن الحملة الوطنية الشاملة تشمل مخالفي نظام الإقامة والعمل، وذلك تنفيذًا للأمر السامي الكريم القاضي بالإعفاء من الآثار المترتبة على بصمة “مرحل”، والإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين المغادرين من تلقاء أنفسهم، ويستفيد من الأمر المتأخرون عن المغادرة ممن قدموا للحج أو العمرة أو الزيارة بجميع أنواعها، حيث ستكون مغادرتهم عن طريق المنافذ مباشرة، كما يستفيد من الأمر كل من المخالفين الذين لديهم “رقم حدود أو بلاغ هروب أو رقم إقامة أو تأشيرة عمل أو متسلل”، وأن المهلة الممنوحة لمخالفي نظام العمل والإقامة والتي حددت بـ(90) يومًا، بدأت في الأول من رجب لعام (1438هـ)، الموافق (29) مارس لعام (2017م)،  وستكون بتعاون جميع الجهات المشاركة المعنية.

2017-05-23-PHOTO-00000546

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

“الزكاة” تطبق الضريبة الشاملة على كل شركة يتجاوز دخلها 375 ألف ريال سنوياً

“الزكاة” تطبق الضريبة الشاملة على كل شركة يتجاوز ...

“المرور”: لا رسوم أرضية على السيارات المحتجزة لدينا بسب مخالفاتها

“المرور”: لا رسوم أرضية على السيارات المحتجزة لدينا ...

السفارة في بريطانيا: لم يتعرض أحد من المواطنين لسوء في حادثة مانشستر

السفارة في بريطانيا: لم يتعرض أحد من المواطنين ...

التشهير بمؤسسة متخصصة في الحلويات أدينت بممارسة الغش التجاري

التشهير بمؤسسة متخصصة في الحلويات أدينت بممارسة الغش ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*