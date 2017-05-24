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الأربعاء, 28 شعبان 1438 هـ, الموافق 24 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الشرقية.. غبار وطقس شديد الحرارة نهارًا

الشرقية.. غبار وطقس شديد الحرارة نهارًا

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، الجوف، حائل، القصيم, والحدود الشمالية, والمدينة المنورة والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة), في حين يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق الشرقية، الرياض ونجران.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية لمرتفعات منطقة مكة المكرمة, بينما يكون الطقس شديد الحرارة خلال النهار على منطقة الشرقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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