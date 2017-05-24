بالفيديو.. تواصل عمليات إزالة المباني بحي المسورة بالعوامية تمهيداً لتطويره

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكدت أمانة المنطقة الشرقية، استمرار أعمال تطوير حي المسورة التابع لبلدة العوامية في محافظة القطيف، فيما أظهر مقطع فيديو الآليات والمعدات وهي تواصل أعمال إزالة المباني السكنية.

وأوضحت مصادر وفقا لصحيفة “المدينة”، أن الجهات الأمنية تتصدى بكل قوة للإرهابيين الذين يتخذون من المنازل المهجورة والعشوائية القديمة المتداخلة أوكارا للانطلاق لتنفيذ مخططات خارجية ضد الوطن وأبنائه.

من جانبه، قال مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للأمانة محمد بن عبدالعزيز الصفيان، إن حي المسورة من الأحياء المشمولة بعمليات التطوير والتنمية، مشيرا إلى أن أعمال الهدم تتضمن إزالة عدد من المنازل العشوائية القديمة المتداخلة ضمن أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها المتر ونصف، ما تسبب في تشكيل خطورة على ساكني الحي.

وأوضح أن المشروع يتضمن إنشاء سوق النفع العام ومحال تجارية ذات طابع تراثي، إضافة إلى المنطقة الأثرية، وكذلك إنشاء مركز ثقافي ومكتبة عامة وصالة رياضية وكافتيريات ومطاعم وقاعات مناسبات رجال ونساء، إضافة إلى إنشاء مجمع تجاري ومبان استثمارية وناد نسائي وإنشاء رياض أطفال وعدد من مواقف انتظار السيارات بطاقة استيعابية تصل إلى 610 مواقف.