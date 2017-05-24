مصادر: توجيهات عليا بعدم التعاقد مع المحالين للتقاعد المبكر إلا بعد موافقة “الوزراء”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت مصادر مطلعة، عن صدور توجيهات عليا تقضي بعدم التعاقد مع المحالين للتقاعد المبكر قبل بلوغ السن النظامي للتقاعد إلا بعد الرفع لمجلس الوزراء، مشددة على ضرورة تطبيق قواعد التعاقد مع المحالين للتقاعد.

وتضمنت التوجيهات، وفقاً لـ”عكاظ”، أن أي وزارة أو مصلحة حكومية تود التعاقد مع المحالين للتقاعد عليها الالتزام بقواعد التعاقد المعمول بها حاليا.

وكانت وزارة الصحة قد رفعت مؤخراً لمجلس الوزراء بطلب يفيد برغبتها في التعاقد مع أحد الأطباء المحالين للتقاعد المبكر.

يذكر أن القواعد الأساسية للتعاقد مع المحالين للتقاعد تنص على أن يكون التعاقد معهم في أضيق الحدود، ولندرة التخصص، وعدم التعاقد مع من أحيل للتقاعد المبكر.