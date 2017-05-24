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الأربعاء, 28 شعبان 1438 هـ, الموافق 24 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

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سفارة المملكة ببريطانيا تهيب بالمواطنين توخي الحذر بعد رفع حالة التأهب

سفارة المملكة ببريطانيا تهيب بالمواطنين توخي الحذر بعد رفع حالة التأهب

الأحساء – واس

أهابت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا بجميع المواطنين السعوديين المتواجدين في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات نظرًا لرفع مستوى التأهب الأمني في المملكة المتحدة من حاد إلى حرج لأول مرة منذ عام 2007م.

كما نصحت السفارة المواطنين بمتابعة الحالة الأمنية التي تصدرها الشرطة المحلية والجهات المختصة.
وقال بيان السفارة إنه وفي حالة حدوث طارئ – لا سمح الله – فيرجى الاتصال بأرقام السفارة على الأرقام التالية:
00442079173000
00447947253753
00447946779614

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