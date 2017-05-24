‏‫”المركز الوطني للأمصال”: مؤشرات مخيفة لخروج الثعابين هذا الصيف

“الأحساء اليوم” – الأحساء

حذر المركز الوطني لإنتاج الأمصال واللقاحات بوزارة الحرس الوطني من أن صيف هذا العام سيشهد “ارتفاعاً هائلاً في حالات لدغات الثعابين أو على أقل تقدير مواجهتها وظهورها”. وبنى المركز توقعه على ما عثر عليه من أعداد كبيرة من الثعابين السامة أثناء رحلات جمع الأنواع السامة من الثعابين من مناطق المملكة لغرض انتاج الأمصال المعادلة لسمومها، ونبه المواطنين والمقيمين إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر الشديد خاصة، بخاصة المزارعين والبادية وسكان القرى ورواد الصحراء، و الحذر أثناء السير ليلاً، واستخدام إضاءة كافية، وعدم السير حافي القدمين ، وضرورة سد أي فتحات تؤدي إلى غرف المنزل.

وأوضح الصيدلي محمد الأحيدب المدير العام للمركز، إنه خلال رحلة جمع الثعابين السامة من منطقة جازان تم العثور على (235) عينة سامة خلال ستة أيام ، وفي المنطقة الوسطى (63) عينة من ثعابين شديدة السمّية خلال سبعة أيام في شهر مايو، وأشار “المقلق أن 32 عينة كانت من نوع الحية الرقطاء الخطيرة و16 عينة من الثعبان الأسود الفتاك”.

وأضاف”هذا رقم كبير جداً ، مقارنة بأعوام مضت ويدل على انتشار الأنواع السامة وخروجها بصورة ملحوظة بسبب توافق هطول الأمطار والسيول الجارفة مع فصل الصيف الحار

وعن الإسعافات الأولية التي يجب اتخاذها في حالة عضة الثعبان موضحاً أن طمأنة المصاب وتهدئته من أهم الخطوات ، ثم ربط العضو المصاب إن كان المسعف ملما بطريقة الربط في مكان بين موقع العضة والقلب ولا تكون شديدة جداً ولا راخية، ثم رفع العضو المصاب وجعل الملدوغ يستلقي في السيارة على أحد جنبيه، لأنه قد يستفرغ فنتلافى انسداد مجاري التنفس، ونقله إلى أقرب مستشفى، بحسب “الرياض”.