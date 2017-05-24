“التدريب التقني”: إنشاء 6 أكاديميات عالمية في تخصصات الطيران والغاز والبحرية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشف د.أحمد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن عزم المؤسسة لإطلاق 6 أكاديميات في تخصصات الطيران والغاز والبحرية والنقل العام والضيافة وتقنية المعلومات.

وقال الفهيد أن المؤسسة تهدف من إطلاق تلك الاكاديميات إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للمملكة من القوى العاملة الوطنية الماهرة في التخصصات التي يطلبها سوق العمل، وتوفر فرص وظيفية مناسبة للخريجين، والذي يأتي تماشياً مع رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 لتعزيز قدرات الجيل السعودي.

وأضاف تلك الاكاديميات سيتم إنشاءها وتشغيلها من خلال شركة كليات التميز التابعة للمؤسسة وبشراكة مع القطاع الحكومي والخاص كشركة أرامكو السعودية وشركة الكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهيئة تطوير الرياض، والموانئ البحرية وشركات كبرى وشهيرة في القطاع الخاص، مؤكداً أن الطاقة الاستيعابية لكل كلية تتراوح ما بين 2000 إلى 7500 طالب.

وأشار محافظ المؤسسة أن مجالات الاكاديميات روعي فيها أن مدى احتياجات سوق العمل وخاصة في التخصصات النوعية والتي توفر فرص وظيفية للسعوديين برواتب مجزية، سواء في مهن التشغيل والصيانة والصناعة في مجالات البحرية والطيران والغاز وتقنية المعلومات، إضافة إلى التدريب في مهن النقل العام لمواكبة الجدول الزمني لتشغيل القطارات.

وتعد إنشاء الكليات 6 الجديدة ضمن مشاريع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للكليات التقنية العالمية والبالغ عددها (33) كلية تقنية عالمية (16) للبنين و(17) للبنات والتي تغطي مختلف مناطق المملكة بتخصصات مختلفة ومتنوعة، وتقوم المؤسسة بتشغيلها من خلال شركة كليات التميز وبالشراكة مع عدد من مقدمي التدريب التقني العالميين من دول متقدمة في هذا المجال والموجودة في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أستراليا، بريطانيا، نيوزيلاندا وإسبانيا بهدف الاستفادة من الخبرات الدولية لتقديم تدريب نوعي ومتقدم في المملكة وفق أرقى المستويات العالمية وفق احتياج سوق العمل المحلي ومتوافقاً مع رؤية المملكة 2030.