تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الأربعاء, 28 شعبان 1438 هـ, الموافق 24 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

احدث الأخبار

أمير الشرقية يستقبل مجلس إدارة “تعاوني الأحساء” ويطلع على منجزاته أمير الشرقية يقلّد مدير الدفاع المدني بالمنطقة “الزهراني” رتبة “لواء” “البلدية والقروية”: لجان لمعالجة وضع الحظائر العشوائية داخل النطاق العمراني تدشين الهوية البصرية لقيم التوجهات الإستراتيجية لتعليم الأحساء “التدريب التقني”: إنشاء 6 أكاديميات عالمية في تخصصات الطيران والغاز والبحرية “الشؤون البلدية” تتجه لتطوير إجراءات نزع الملكية ‏‫”المركز الوطني للأمصال”: مؤشرات مخيفة لخروج الثعابين هذا الصيف “العمل” تحدد مواعيد مراحل برنامج “حماية الأجور” للمنشآت أقل من 80 عاملاً سفارة المملكة ببريطانيا تهيب بالمواطنين توخي الحذر بعد رفع حالة التأهب وزير المياه: دعم الفواتير للشريحة غير القادرة على الدفع غدًا.. صرف رواتب موظفي الدولة للشهر الحالي مصادر: توجيهات عليا بعدم التعاقد مع المحالين للتقاعد المبكر إلا بعد موافقة “الوزراء”

تدشين الهوية البصرية لقيم التوجهات الإستراتيجية لتعليم الأحساء

تدشين الهوية البصرية لقيم التوجهات الإستراتيجية لتعليم الأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

رعى مدير تعليم الأحساء أحمد بن محمد بالغنيم، اليوم الأربعاء، حفل تدشين الهوية البصرية لقيم التوجهات الإستراتيجية للإدارة العامة للتعليم بالأحساء، في مركز التدريب التربوي بالهفوف (بنات)، بحضور عدد من القيادات.

واستهل الحفل، الذي افتتحته مشرفة التخطيط والتطوير وضحى العساف، بآيات من الذكر الحكيم رتلها المنسق بإدارة التخطيط صالح البريكان، ومن ثم  عقد لقاء مفتوح بين مدير التعليم والإعلاميين، إلى جانب تكريم المشاركين والمشاركات في تصميم الشعارات ولجنة التحكيم.

وفي أثناء برنامج الحفل، تحدث مدير إدارة التوعية الإسلامية صالح عثمان المرشد، عن القيم من المنظور الإسلامي، فيما طرح مدير إدارة التخطيط والتطوير حمد سعود العمر، ورقة عمل عن الهوية البصرية لقيم التوجهات الإستراتيجية للإدارة العامة للتعليم بالأحساء.

IMG_5670

IMG_5676

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

أمير الشرقية يستقبل مجلس إدارة “تعاوني الأحساء” ويطلع على منجزاته

أمير الشرقية يستقبل مجلس إدارة “تعاوني الأحساء” ويطلع ...

أدبي الأحساء يكشف عن برامجه الثقافية في رمضان

أدبي الأحساء يكشف عن برامجه الثقافية في رمضان

“الجعفري” يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وكيلًا لمحافظة الأحساء

“الجعفري” يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وكيلًا لمحافظة الأحساء

معاذ الجعفري وكيلًا لمحافظة الأحساء

معاذ الجعفري وكيلًا لمحافظة الأحساء

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*