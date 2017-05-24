تدشين الهوية البصرية لقيم التوجهات الإستراتيجية لتعليم الأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

رعى مدير تعليم الأحساء أحمد بن محمد بالغنيم، اليوم الأربعاء، حفل تدشين الهوية البصرية لقيم التوجهات الإستراتيجية للإدارة العامة للتعليم بالأحساء، في مركز التدريب التربوي بالهفوف (بنات)، بحضور عدد من القيادات.

واستهل الحفل، الذي افتتحته مشرفة التخطيط والتطوير وضحى العساف، بآيات من الذكر الحكيم رتلها المنسق بإدارة التخطيط صالح البريكان، ومن ثم عقد لقاء مفتوح بين مدير التعليم والإعلاميين، إلى جانب تكريم المشاركين والمشاركات في تصميم الشعارات ولجنة التحكيم.

وفي أثناء برنامج الحفل، تحدث مدير إدارة التوعية الإسلامية صالح عثمان المرشد، عن القيم من المنظور الإسلامي، فيما طرح مدير إدارة التخطيط والتطوير حمد سعود العمر، ورقة عمل عن الهوية البصرية لقيم التوجهات الإستراتيجية للإدارة العامة للتعليم بالأحساء.