تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الأربعاء, 28 شعبان 1438 هـ, الموافق 24 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

احدث الأخبار

أمير الشرقية يستقبل مجلس إدارة “تعاوني الأحساء” ويطلع على منجزاته أمير الشرقية يقلّد مدير الدفاع المدني بالمنطقة “الزهراني” رتبة “لواء” “البلدية والقروية”: لجان لمعالجة وضع الحظائر العشوائية داخل النطاق العمراني تدشين الهوية البصرية لقيم التوجهات الإستراتيجية لتعليم الأحساء “التدريب التقني”: إنشاء 6 أكاديميات عالمية في تخصصات الطيران والغاز والبحرية “الشؤون البلدية” تتجه لتطوير إجراءات نزع الملكية ‏‫”المركز الوطني للأمصال”: مؤشرات مخيفة لخروج الثعابين هذا الصيف “العمل” تحدد مواعيد مراحل برنامج “حماية الأجور” للمنشآت أقل من 80 عاملاً سفارة المملكة ببريطانيا تهيب بالمواطنين توخي الحذر بعد رفع حالة التأهب وزير المياه: دعم الفواتير للشريحة غير القادرة على الدفع غدًا.. صرف رواتب موظفي الدولة للشهر الحالي مصادر: توجيهات عليا بعدم التعاقد مع المحالين للتقاعد المبكر إلا بعد موافقة “الوزراء”

“البلدية والقروية”: لجان لمعالجة وضع الحظائر العشوائية داخل النطاق العمراني

“البلدية والقروية”: لجان لمعالجة وضع الحظائر العشوائية داخل النطاق العمراني

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة الشؤون البلدية اليوم، ورشة عمل بعنوان” مخاطر الذبح العشوائي خارج المسالخ” للتوعية بمخاطر الذبح العشوائي خارج المسالخ، وذلك بفندق هوليدي إن في الرياض.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمسالخ بالوزارة الدكتور ظافر بن عبدالله الوحيمد، أن هذه الورشة تأتي في إطار مشروع دراسة أعدتها الوزارة لرفع كفاءة وتأهيل المسالخ، مشيراً الى أن الوزارة لا تألو جهداً في عمل الدراسات والتقييم والمراجعة في مجال المسالخ حتى تضمن وصول اللحوم للمستهلكين صحية وخالية من الأمراض والآفات.

وأكد الوحيمد أن الورشة تهدف إلى الارتقاء بمستوى أعمال تشغيل المسالخ وتأهيل الكوادر العاملة بالمسالخ، مع توعية مرتادي هذه المسالخ من مواطنين ومقيمين بدورهم الحيوي في مجال صحة وسلامة اللحوم، تفادياً لانتقال الأمراض عن طريق اللحوم، وبمخاطر الذبح العشوائي خارج المسالخ .

وأوضح أن الورشة تتناول تعريف الذبح العشوائي، وأسبابه ومخاطر الذبح خارج المسالخ المتمثلة في غياب الكشف الصحي البيطري على المواشي قبل الذبح وبعده، مما ينتج عنه بعض الأضرار الصحية، وعدم توفر الاشتراطات الصحية للموقع ، إضافة إلى عدم توفر الشهادات الصحية لدى الجزارين المتجولين، ومخلفات الذبائح.

وأكد الوحيمد أن الوزارة ممثلة بالأمانات، اتخذت العديد من الإجراءات للتصدي للذبح العشوائي والأحواش غير النظامية، تضمنت القيام بعمل حملات توعوية إرشادية للمواطنين بأهمية الذبح في المسالخ المعتمدة من قبل الأمانات والبلديات، وإنشاء وتجهيز أسواق الماشية والمسالخ النموذجية ونقاط الذبح، مع تشكيل لجان لمعالجة وضع الحظائر العشوائية داخل النطاق العمراني والعمل على إزالتها إلى مواقع بديلة نظامية، إضافة إلى القيام بحملات تفتيشية رقابية مستمرة على مواقع الذبح العشوائي وممارسيه ومنافذ بيع اللحوم، والكشف على الذبائح المضبوطة في مواقع الذبح العشوائي وتطهير هذه المواقع، مع مصادرة المواد المضبوطة في مواقع الذبح العشوائي، وتطبيق نظام الجزاءات والغرامات بحق من يمارس الذبح العشوائي.

وأضاف أن الوزارة قامت بعمل نقاط ذبح مؤقتة تخدم المواطنين للتسهيل عليهم، وذلك بالقرب من مواقع سكنهم، مع امكانية الحجز المبكر للذبائح في المواسم سعياً لراحة المواطنين، مع تقديم خدمات متميزة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل حركة المرور حول المسالخ النظامية.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

أمير الشرقية يقلّد مدير الدفاع المدني بالمنطقة “الزهراني” رتبة “لواء”

أمير الشرقية يقلّد مدير الدفاع المدني بالمنطقة “الزهراني” ...

“التدريب التقني”: إنشاء 6 أكاديميات عالمية في تخصصات الطيران والغاز والبحرية

“التدريب التقني”: إنشاء 6 أكاديميات عالمية في تخصصات ...

“الشؤون البلدية” تتجه لتطوير إجراءات نزع الملكية

“الشؤون البلدية” تتجه لتطوير إجراءات نزع الملكية

‏‫”المركز الوطني للأمصال”: مؤشرات مخيفة لخروج الثعابين هذا الصيف

‏‫”المركز الوطني للأمصال”: مؤشرات مخيفة لخروج الثعابين هذا ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*