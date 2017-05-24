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أمير الشرقية يقلّد مدير الدفاع المدني بالمنطقة “الزهراني” رتبة “لواء”

أمير الشرقية يقلّد مدير الدفاع المدني بالمنطقة “الزهراني” رتبة “لواء”

الأحساء – “الأحساء اليوم”

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، صباح اليوم الأربعاء، في مكتبه بديوان الإمارة، مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء محمد بن يحيى الزهراني، رتبته الجديدة؛ بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باعتماد ترقيته إلى هذه الرتبة.

وهنأ الأمير سعود بن نايف، اللواء الزهراني على الثقة الملكية الكريمة، مؤكدًا (يحفظه الله) أن هذه الترقية هي دافعٌ له لبذل المزيد من الجهد والعمل على تقديم ما لديه لخدمة دينه ثم مليكه وبلاده، متمنيًا سموه للواء الزهراني التوفيق والإعانة.

من جهته، رفع اللواء الزهراني، بالغ الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (أيده الله)، ولمقام سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولسمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (يحفظهم الله جميعًا)؛ على الثقة الملكية الغالية بترقيته إلى رتبة لواء، سائلًا الله أن يوفقه وزملاءه للقيام بواجبهم تجاه الله ثم المليك والوطن، وأن يجعل هذه الترقية عونًا له على القيام بتطلعات القيادة الرشيدة (أيدها الله).

 

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