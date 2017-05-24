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الأربعاء, 28 شعبان 1438 هـ, الموافق 24 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

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أشاد بجهود المكتب في نشر الإسلام وبيان سماحته..

أمير الشرقية يستقبل مجلس إدارة “تعاوني الأحساء” ويطلع على منجزاته

أمير الشرقية يستقبل مجلس إدارة “تعاوني الأحساء” ويطلع على منجزاته

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، صباح اليوم الأربعاء، في مكتبه بديوان الإمارة، مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الأحساء، يتقدمهم رئيس مجلس الإدارة فضيلة الشيخ أحمد السيد الهاشم.

وفي الأثناء، اطلع سموه (يحفظه الله) على عرضٍ عن منجزات المكتب خلال العام الماضي 1437هـ، وعلى عدد الذين أشهروا بفضل الله ثم بفضل جهود المكتب الدعوية إسلامهم، كما اطلع سموه الكريم على خطة المكتب المستقبلية في مجال الدعوة إلى الله وتوعية الجاليات.

وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية، بالجهود التي يبذلها المكتب في سبيل نشر الدين الإسلامي، ودعوة الجاليات غير المسلمة وبيان سماحة الدين الإسلامي، داعيًا إلى ضرورة تطوير هذه البرامج، وأن يعمل المكتب على تنفيذ البرامج في منطقة الفئات المستهدفة، مع ضرورة قياس أثر هذه البرامج في المجتمع.

من جهته، قدم رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء، باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة والعاملين والمتطوعين، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف؛ على ما تحظى به برامج المكتب خصوصًا وبرامج المكاتب الدعوية عمومًا من دعم ورعايةٍ واهتمامٍ من سموه الكريم، وكان ثمرة ذلك الدعم والاهتمام ما حققه المكتب من منجزاتٍ خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر، أن الاستقبال حضره أعضاء المجلس المهندس عماد بن محمد الجبر، ومحمد بن سليمان الحر، والمهندس عبدالرحمن بن محمد العبدالقادر، والمهندس عبدالرحمن بن سليمان الجغيمان.

 

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