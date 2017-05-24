العيادات السعودية تعالج 286 من اللاجئين السوريين خلال أسبوع بالزعتري

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قدمت عيادة طب الأسنان التابعة للعيادات التخصصية السعودية خلال الأسبوع الماضي العلاج لـ 286 حالة مرضية للاجئين السوريين داخل مخيم الزعتري شمالي شرق الأردن.

وأوضح رئيس قسم عيادات طب الأسنان في العيادات التخصصية السعودية الدكتور محمد الفارس، أن العيادات السعودية تقوم بتأمين أفضل المواد الطبية المتعلقة بمعالجة الأسنان، مضيفاً أن الحالات التي يتم معالجتها غالباً تتعلق بتسوس الأسنان والالتهابات الناتجة عنها، إذ يتم توعية المرضى إلى أهمية نظافة الأسنان مع تقديم العلاج المناسب، بالإضافة لتأمين أدوات تنظيف الأسنان وتقديمها لسكان المخيم كافة ضمن مشروع الحملة الصحي (شقيقي صحتك تهمني) الذي كان له الأثر الجيد في مكافحة التسوس والتهاب الأسنان.

من جانبه، أوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر السمحان أن الحملة السعودية استحدثت عيادة طب الأسنان داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين لما تقتضيه الحاجة الماسة هناك ليقوم على تقديم الخدمات الطبية الشاملة المتميزة للأسنان لضمان توفير أعلى معايير الصحة والتخفيف على الشقيق السوري من التكاليف المادية للعلاج والتمتع بصحة أسنان جيدة.

وأكد السمحان أن الحملة مستمرة في تقديم برامجها الإنسانية في دول عمل مكاتب الحملة بالأردن وتركيا ولبنان والداخل السوري لصالح اللاجئين السوريين وبشكل منتظم والعمل على تطويرها وتنويعها.