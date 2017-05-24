إغلاق مؤشر سوق الأسهم منخفضًا عند مستوى 6901.43 نقطة

الأحساء – واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 34.94 نقطة ليقفل عند مستوى 6901.43 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 107 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 57 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 27 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 137 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الشرقية للتنمية، والحكير، والتأمين العربية، وسايكو، وساكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات إعمار، ومبكو، والمواساة، والغاز، وصدق، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 1.25% و 4.28%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وتبوك الزراعية، وكيان السعودية، وصدق هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، والراجحي، ودار الأركان، والشرقية للتنمية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 59.99 نقطة ليقفل عند مستوى 4148.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 ألف سهم تقاسمتها 214 صفقة.