أطباء: عصائر الفاكهة غير مفيدة للأطفال

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أفاد أطباء بارزون من الولايات المتحدة بأن عصائر الفاكهة الطبيعية 100%، ليس لها دور أساسي في النظام الغذائي الصحي والمتوازن للأطفال.

وكثيرا ما يوصى بشرب عصير الفاكهة كمصدر لفيتامين C، بالنسبة للأطفال الصغار، في حين أن المشروبات المصنوعة كليا من الفاكهة، تعتبر علاجا رئيسيا لأمراض المعدة.

ووفقا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، فيجب أن تحتوي مشروبات العصائر، على الفواكه أو الخضار بنسبة 100%، وفي حال كانت تحوي مكونات أخرى، يجب الإشارة إلى الأمر.

ومع ذلك، توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP)، بأن يتناول الشباب عصير الفاكهة بنسبة أقل، لأنه في الواقع أكثر ضررا مقارنة بالفائدة المقدمة.

وتقول أكاديمية الطب، إنه يجب “تجنب” تقديم عصير الفاكهة، للرضع دون عمر السنة. وتضيف: “لا يقدم عصير الفواكه أي فوائد غذائية مقارنة بالفاكهة الكاملة المقدمة للرضع والأطفال، كما لا دور له في النظام الغذائي الصحي والمتوازن للأطفال”.

وأشار الأطباء إلى أن شرب كميات كبيرة من العصائر، قد يسبب الإسهال أو سوء التغذية، بالإضافة إلى تطور تسوس الأسنان.

وتوصي أكاديمية AAP، بأن يستهلك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و18 سنة، ما لا يزيد عن كوب واحد من العصير يوميا.

وفي حين أن الأكاديمية الأمريكية ترغب بتحسين النظام الصحي عند الأطفال، من خلال هذه النصائح، فإن الأمر لم يُعجب الكثيرين.