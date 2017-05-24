“الشورى”: ما يطرحه الأعضاء داخل الجلسات لا يمثل رأي المجلس

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد مجلس الشورى أن ما يطرحه الأعضاء داخل الجلسات لا يمثل رأي المجلس‎ الذي يصدر قراره بعد التصويت عليه.

جاء ذلك ردا من المجلس على ما نشر عن مناقشة المجلس لتقرير الأداء السنوي لوزارة العدل، حيث وصفها بغير الدقيقة، وأنها اعتمدت على الإثارة في مجملها، خاصة ما نشر حول رأي الدكتور عيسى الغيث، الذي قال إنه تجب مساءلة وزارة العدل لإصدارها أحكاما تسيء للقضاء وتم نسبه للمجلس.

وقال المجلس، وفقا لـ”الحياة” إن تغطية الخبر لم تكن دقيقة ومتوازنة للمذكرة المقدمة من أحد الأعضاء إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير وزارة العدل، التي لم تقبلها اللجنة لأسباب نظامية عدة، بعد دراستها للمذكرة.

وأوضح أن مجلس الشورى وفق نظامه لا يحاكم الجهات الحكومية، وإنما يدرس تقارير أدائها السنوية، بهدف تقييم الأداء والخدمات التي تقدمها والعمل على تحسينها، كجزء من دوره الرقابي.