تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الأربعاء, 28 شعبان 1438 هـ, الموافق 24 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

وزير الإسكان: بناء المنازل في 2019 لن يستغرق أكثر من يومين

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قال وزير الإسكان ماجد الحقيل، إن بناء الوحدة السكنية الواحدة يستغرق في الوقت الراهن فترة تتراوح بين 35 يوماً و6 أشهر باستخدام التقنيات الحديثة، لافتاً إلى أنه في عام 2019 سنجد بيوتاً تُبنى خلال يومين كحد أقصى.

وجاءت تلك التصريحات في مقطع فيديو متداول للوزير، بعد افتتاح مؤتمر التقنية والبناء، أمس الثلاثاء، وتوقيع مذكرة تعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وكان “الحقيل” قد أكد خلال المؤتمر، أن الوزارة قد بدأت في إنشاء مليون وحدة سكنية، مشيراً إلى أن الوزارة تستخدم تقنيات البناء الحديثة في مشاريعها بهدف تخفيض تكلفة البناء ورفع جودته، وتقليل فترة بناء الوحدات السكنية من سنتين إلى 6 أشهر وأقل.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

نهاية مأساوية لشاب خرج من نافذة سيارة تستعرض على عجلتين

نهاية مأساوية لشاب خرج من نافذة سيارة تستعرض ...

بالفيديو.. “تريلا” تنحرف على طريق جبلي وتتعلق في الهواء جنوب الطائف

بالفيديو.. “تريلا” تنحرف على طريق جبلي وتتعلق في ...

وفاة قارئ إندونيسي أثناء تلاوته للقرآن

وفاة قارئ إندونيسي أثناء تلاوته للقرآن

كاميرا مراقبة توثق لحظة وقوع حادث مروري بالعرضيات

كاميرا مراقبة توثق لحظة وقوع حادث مروري بالعرضيات

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*