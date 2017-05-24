وزير الإسكان: بناء المنازل في 2019 لن يستغرق أكثر من يومين

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قال وزير الإسكان ماجد الحقيل، إن بناء الوحدة السكنية الواحدة يستغرق في الوقت الراهن فترة تتراوح بين 35 يوماً و6 أشهر باستخدام التقنيات الحديثة، لافتاً إلى أنه في عام 2019 سنجد بيوتاً تُبنى خلال يومين كحد أقصى.

وجاءت تلك التصريحات في مقطع فيديو متداول للوزير، بعد افتتاح مؤتمر التقنية والبناء، أمس الثلاثاء، وتوقيع مذكرة تعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وكان “الحقيل” قد أكد خلال المؤتمر، أن الوزارة قد بدأت في إنشاء مليون وحدة سكنية، مشيراً إلى أن الوزارة تستخدم تقنيات البناء الحديثة في مشاريعها بهدف تخفيض تكلفة البناء ورفع جودته، وتقليل فترة بناء الوحدات السكنية من سنتين إلى 6 أشهر وأقل.