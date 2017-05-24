الإطاحة بعصابة أفريقية تترصد عملاء البنوك وتسلب أموالهم

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشف الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة جدة تمكنت من ضبط ثمانية أشخاص من الجنسية الأفريقية متهمين بالترصد لعملاء البنوك ومتابعتهم وسلب ما بحوزتهم من أموال.

وأضاف القرشي: “وبسماع أقوالهم أقروا المتهمين بارتكابهم عمليات سرقة وسلب لعملاء البنوك وتكسير زجاج سياراتهم والاستيلاء على ما بداخلها؛ مؤكداً بأنه تم إيقافهم في مركز الشرطة المختص، وسيتم إحالتهم لجهة الاختصاص.

وفي سياق متصل، أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي أنه بتاريخ 23 شعبان 1438هـ تلقي مركز النزلتين بشرطة محافظة جدة بلاغ يتضمن وجود شخص متوفي به عدة طعنات، حيث انتقل رجال الضبط الجنائي رفق المختصين لموقع الحادثة والذي تبين أن المتوفى من الجنسية الأفريقية في العقد الثالث من العمر.

وقال القرشي “تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على متهم أفريقي الجنسية في العقد الثالث من العمر، وعند سماع أقواله أفاد بوجود خلافات سابقة بينهما على إثر ذلك قام بطعنه عدة طعنات، وجرى حفظ الجثمان بالمستشفى، وإحالة المتهم لجهة الاختصاص.