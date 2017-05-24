مصرع شخصين بعد أن هوت مركبتهما من منحدر جبلي في الداير

“الأحساء اليوم” – الأحساء

لقي شخصان مصرعهما مساء أمس إثر سقوط مركبتهم بمنحدر جبلي سحيق ، بعد أن هوت من ارتفاع وهم بداخلها بعقبة العنقة بمحافظة الداير وباشرت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني موقع الحادث.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أنه وردنا بلاغ عن سقوط سياره بمنحدر جبلي بمحافظة الدائر وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن سقوط سياره أثناء السير في منحدر جبلي وعر بعقبة (العنقه) واستقرارها على بعد (500) متر من نقطة السقوط حيث تم مباشرة الحادث من قبل الفرق .

مشيرا إلى أنه نتج عن الحادث وفاة شخصين تم انتشال جثتيهما من المنحدر من قبل الفرق وتم تسليم الحادث لجهة الاختصاص.