مكة.. ضبط إفريقي قتل آخرَ من بني جلدته بطعنات نافذة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تمكَّنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من ضبط وافد إفريقي قتل آخرَ من بني جلدته بطعنات نافذة أودت بحياته؛ إثر خلاف نشب بينهما.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أنه بتاريخ ٢٣ شعبان ١٤٣٨هـ، تلقي مركز النزلتين بشرطة محافظة جدة، بَلَاغَاً يتضمن وجود شخص مُتَوَفَّى به عِدَّة طعنات، وانتقل رجال الضبط الجنائي رفق المختصين لموقع الحادثة، حيث تبين أن المُتَوَفَّى من الجنسية الإفريقية في العقد الثالث من العمر.

وأَضَافَ القرشي، أن شعبة التحريات والبحث الجنائي، تمكنا بِفَضْلِ الله، من القبض على متهم إفريقي الجنسية في العقد الثالث من العمر، حيث أفَادَ عند سماع أقواله بوجود خلافات سابقة بينهما؛ وعلى إثر ذلك قام بطعنه عِدَّة طعنات، جرى حفظ الجثمان بالمستشفى، وإحالة المتهم لجهة الاختصاص.