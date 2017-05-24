مبادرة “لموا شملي بأسرتي” تطلق سراح 52سجينًا معسرًا بالأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

تحت رعاية صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء، وبحضور وكيل المحافظة معاذ بن إبراهيم الجعفري، استطاعت محكمة التنفيذ بالأحساء، مساء اليوم الأربعاء، من إطلاق سراح 52 سجينًا معسرًا ممن تسبب الديون في سجنهم بعد اكتمال مبالغ الديون التي أسهم في جمعها رجال الأعمال والشركات وفاعلو الخير من أهل الأحساء.

ومن جانبه، قال رئيس محكمة التنفيذ بالأحساء رئيس اللجنة الإشرافية لمبادرة لموا شملي باسرتي فضيلة الشيخ محمد بن سليمان الموسى، في كلمته “في هذه الليلة المشهودة والأمسية الخالدة ونحن نستقبل شهر الرحمات والبركات والمغفرة ومحو السيئات؛ تعلن الأحساء انطلاق مبادرة البر والإحسان (لموا شملي بأسرتي) للإفراج عن سجناء الحق الخاص بعد انتظار وترقب، ولم شمل الأسر بأحبابها”.

وأضاف: ففي ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود –حفظه الله- وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وولي ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، تبرز وتنطلق مبادرات الخير والعطاء والتكاتف والتراحم، ومبادرة الأحساء هذه قد شع نورها بدعم لا محدود من صاحب الأيادي الكريمة البيضاء صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية –حفظه الله- وبموافقة ورعاية صاحب العزم والبذل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء -حفظه الله- وبتأييد من وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ انطلقت هذه المبادرة بتبني محكمة التنفيذ بالأحساء لها، بمشاركة مؤسسات العمل الخيري والاجتماعي والمالي جمعية البر بالأحساء، جمعية التنمية الأسرية، غرفة الأحساء، لتكتمل منظومة العمل بهذه المبادرة والتي انطلقت بتشكيل اللجان وتوزيع المهام في غضون زمن قصير.

وأشار “الموسى” إلى أن اللجنة وضعت ضوابط لهذه المبادرة لتشمل أكبر عدد ممكن من السجناء وهي: رفع سقف المبلغ الأعلى للدين من 100 ألف ريال إلى 150 ألف ريال، أن لا يكون على السجين تعميم أو إيقاف في قضايا جنائية أو حق عام، أن لا يكون السجين ممن ثبت تساهله أو تلاعبه بأموال الناس، أن لا يكون الدين لسبب غير مشروع.

وأكد الشيخ محمد الموسى أن عدد المسجونين المستفيدين من المبادرة 52 مدينًا وبلغ مجموع ديونهم الأصلية قبل الإسقاط والتنازل 6.855.388 مليون ريال، وأصبح مجموع مبالغ الديون بعد التنازل 4.379.889 مليون ريال؛ ليصبح مجموع المبالغ المسقطة من الديون 2.475.499 مليون ريال.

وختم الشيخ الموسى كلمته بالشكر للجنة الإشرافية للمبادرة ولكافة اللجان العاملة من رؤساء وأعضاء؛ على جهودهم المبذولة في إنجاح فعاليات المبادرة ولفندق الانتركونتنتتال الأحساء لاستضافتهم المجانية للمبادرة.

كما شكر الشيخ الموسى، مدير شرطة الأحساء اللواء فهد المطيري؛ على الدعم والضبط الأمني، ومدير إدارة الحقوق المدنية العقيد عمر القحطاني، ومدير إدارة سجن الأحساء العقيد جاسر العتيبي، والنقيب محمد الخليفة، والملازم الأول سعد الماص؛ نظير تفاعلهم وتسهيل مهمة لجان البحث الاجتماعي لحالات السجناء والدعم بالمعلومات الضرورية للحالات.

إلى ذلك، تحدث الدكتور خالد الحليبي، في كلمته التي ألقاها نيابة عن اللجان العاملة في المبادرة اليوم، عن أهمية المبادرة وكيف أنها سبب في إدخال الفرح والسرور في بيوت الأسر بعد الإفراج عن المساجين الذين أدخلوا السجن بسبب الديون التي تتابعت عليهم إما بسبب علاج مريض، أو رعاية مسن، أو إيجار منزل أو نكبة من نكبات التجارة أو نحو ذلك.

وفي ختام المبادرة، كرّم وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري، الجهات المشاركة في إنجاح المبادرة، وشكرهم على ما بذلوه وأنفقوه في سبيل إخراج المساجين قبل دخول شهر رمضان المبارك.