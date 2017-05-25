“الأرصاد”: أتربة مثارة على الشرقية والرياض ونجران

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( الرياض، الجوف، حائل، القصيم والحدود الشمالية، والشرقية, ونجران, والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة ), في حين يستمر تأثير العوالق الترابية والاتربة المثارة على مناطق الشرقية، الرياض, نجران.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة, والأجزاء الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة, بينما يكون الطقس شديد الحرارة خلال النهار على منطقة الشرقية .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.