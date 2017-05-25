بالأسماء.. 7 متدربين يحصدون جائزة التفوق العلمي بتقنية الأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أقامت الكلية التقنية بالأحساء متمثلة في وحدة الخدمات الإرشادية، مؤخرًا، حفل “جائزة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتفوق العلمي”، وحصل عليها سبعة متدربين للعام التدريبي 37-1438هـ، وهي عبارة عن مكافأة مالية وصلت إلى (14) ألف ريال بواقع (2000) ريال لكل متدرب.

وحضر الحفل كل من عميد الكلية عادل بن عبدالله المحبوب، ووكيل الكلية لخدمات المتدربين غازي العيد، ووكيل الكلية للجودة صالح الرزيحان، ووكيل الكلية للتدريب خالد الدوغان، إلى جانب رؤساء الأقسام ومديري الإدارات، وعدد من المتدربين والمدربين.

وفي بداية الحفل، الذي استهل بالقرآن الكريم، أكد عميد الكلية في كلمته، أن هذه الجائزة تعتبر حافزًا لتقديم المزيد من العطاء للمتدربين، معربًا عن صادق تهانيه للمتدربين المتفوقين للجائزة، متمنيًا لهم التوفيق وبذل المزيد من الجهد لمواصلة التفوق والنجاح في حياتهم العملية، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة لخدمات المتدربين بالمؤسسة تتولى الإشراف على جائزة التفوق العلمي ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد وبالتعاون مع الصندوق الرئيس للمتدربين والمتدربات.

بدورهم، تحدث عدد من المتفوقين عن رحلتهم للتفوق واتفقوا على أن طريق التفوق يبدأ بالالتزام بالحضور والتبكير قبل المحاضرات بعدة دقائق والاستفادة منها للمراجعة، وكذلك التركيز في أثناء المحاضرات والتدريب العملي والاستفادة من خبرات المدربين، والمراجعة المستمرة والاهتمام بالواجبات والتمارين المنزلية، والبحث عن معلومات إضافية عن التخصص من خلال الإنترنت والاطلاع على مصادر أخرى كالدوريات التي تصدر باللغة الإنجليزية أو مقاطع اليوتيوب والمواقع العلمية المتخصصة، والتشجيع المستمر من الأسرة والمدربين والمجتمع.

من جهته، بيّن مدير وحدة الخدمات الإرشادية محمد بن عبدالله الحمام، أن الجائزة عبارة عن مبلغ مالي قدره ألفي ريال وشهادة شكر وتقدير، حيث تم تسليم (14000) ريال بواقع ألفي ريال لكل متدرب متفوق تصرف عن طريق الصندوق الرئيس للمتدربين والمتدربات بالمؤسسة، مشيرًا إلى أنه يشترط التزام المتدرب بالسلوك الإسلامي، إضافة إلى حصوله على نسبة (4.75) عند تخرجه، وأن لا يكون المتدرب قد رسب في أي مقرر تدريبي، مضيفًا بأن عدد المرشحين للفوز بالجائزة مفتوح على مدى الفصول للعام التدريبي.

وذكر “الربيع” أن المتدربين الحاصلين على مراتب الشرف هم: محمد بن يوسف الغريب، محمد بن حسن المرعي، عبدالله بن يوسف الحسون، عمر بن عبدالوهاب بوردحة، حسين بن معتوق الجابر من قسم التقنية الميكانيكية، وفهد بن عبدالعزيز السلطان من قسم التقنية الإدارية تخصص محاسبة، ومرتضى بن إبراهيم الموسى من قسم تقنية الحاسب الآلي تخصص برمجيات.

من جانبهم، أكد الفائزون بالجائزة أنها دافع للمزيد من التميز لخدمة الوطن، وعبروا عن تقديرهم لأعضاء هيئة التدريب، وكذلك إدارة الكلية التقنية بالأحساء على ما لقوه خلال فترة تدريبهم من عناية وتوفر بيئة تدريبية جاذبة شجعت على التفوق، متمنين أن يواصلوا تفوقهم حتى يساهموا في بناء وطنهم بكل جد وإخلاص، ورفع المتدربون شكرهم لمحافظ المؤسسة، ونوابه، ومدير عام خدمات المتدربين بالمؤسسة؛ على تقديرهم وعنايتهم بالمتفوقين.