وفاة الأديب عبدالله آل شباط وتشييع جثمانه عصر اليوم بالخبر

الأحساء – “الأحساء اليوم”

انتقل إلى جوار ربه الأديب عبدالله بن أحمد آل شباط، فجر هذا اليوم الخميس، وستكون الصلاة عليه بعد صلاة العصر اليوم، في جامع الملك فهد بإسكان الخبر، فيما سيقام عزاء الرجال بمنزل عبدالعزيز بن أحمد آل شباط بحي الكورنيش.

جدير بالذكر، أن عبدالله بن أحمد الشباط ولد عام 1353هـ في المبرز بالأحساء، ودرس الابتدائية في مدرسة الهفوف الأميرية، وحصل على شهادتها عام 1369هـ، ومن ثم التحق بالمعهد العلمي بالأحساء وواصل دراسته في المعهد حتى نهاية عام 1374هـ، ثم واصل دراسته وحصل على دبلوم صحافة من القاهرة.

وعمل “آل شباط” مدرسًا لفترة قصيرة في القطيف ثم صفوى، كما عمل أمينًا للمجلس البلدي بالدمام، ثم مساعدًا لرئيس بلدية الخبر عام 1382ه، ثم رئيسًا لبلديات المنطقة المحايدة حتى عام 1388هـ، كذلك أسهم في إنشاء أول مكتبة عامة بالقطيف عام 1367هـ، أيضًا عمل رئيسًا لتحرير مجلة “هجر” التي أصدرها النادي الأدبي بالمعهد العلمي بالأحساء. وأصدر مجلة الخليج العربي بالأحساء.

وصدر للراحل مؤلفان هما “أبو العتاهية.. لمحات من حياة حافلة” 1405هـ، و”أدباء وأديبات من الخليج العربي”، وأصدر العديد من الكتب الأدبية الجادة وتطرق إلى مختلف أنواع الأدب، فله مؤلفات في التاريخ وفي القصة والرواية والتراجم، ويعد من كبار الأدباء في المنطقة الشرقية.

وكذلك يعتبر من الرواد الأوائل في مجال الصحافة، إذ أصدر جريدة الخليج العربي بالخبر في عام 1376هـ، في زمن لم تنتشر فيه الصحافة والأدباء ولم يكن في ذلك الزمن كتاب صحافة. لذلك تعتبر صحيفته وكتاباته وصحيفة أخبار الظهران من أوائل الصحف الرائدة التي تأسست في المنطقة الشرقية، وله الفضل -بعد الله- على عدد كبير من الصحفيين وأصحاب القلم في المنطقة الشرقية.