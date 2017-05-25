مصنع تعبئة التمور بالأحساء يستقبل طلبات توظيف العمالة المؤقتة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أعلن مصنع تعبئة التمور بالأحساء التابع للمؤسسة العامة للري، عن فتح باب القبول لاستقبال طلبات توظيف العمالة المؤقتة بالأجر اليومي للعمل في المصنع لهذا الموسم 1438هـ؛ اعتبارًا من يوم الأحد 2رمضان المقبل، حتى نهاية دوام يوم الخميس 4ذي القعدة المقبل؛ من الساعة السابعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا.

وبين للراغبين في العمل أن تقديم العمال يكون من الأحد 2/09 إلى الخميس إلى 27/09/1438هـ، والمهندسون الزراعيون من السبت 07/10 إلى الخميس إلى 19/10/1438هـ، أما المهن الفنية والسائقون فمن من السبت 21/10 إلى الخميس إلى 04/11/1438هـ، موضحًا أنه يتم استقبال الطلبات بشهر رمضان المبارك من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة ظهرًا.

وعن الوثائق المطلوبة، ذكر أنها تشمل: صورة واضحة من بطاقة الأحوال المدنية + الأصل، وصورة من بطاقة العائلة إذا كان المتقدم متزوج + الأصل، مع تقديم رقم حساب الآيبان معتمد من البنك، وصورة من المؤهل العلمي إن وجد، ومن شهادة الخبرة إن وجدت، ومن رخصة القيادة (عمومي) سارية المفعول خاصة بالسائقين، وأن لا يقل عمر المتقدم عن ( 18) سنة، إضافة إلى إحضار صورتين شمسية (4×6) حديثة.

هذا، ولمزيد من الاستفسار يمكن الاتصال على الرقم (5301112 — 5300284) تحويله (268 — 227).