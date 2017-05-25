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الخميس, 29 شعبان 1438 هـ, الموافق 25 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

تعليم الأحساء يكرّم فرق العمل المشارك في جائزة التميز الثامنة

تعليم الأحساء يكرّم فرق العمل المشارك في جائزة التميز الثامنة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

كرّم مدير تعليم الأحساء أحمد بن محمد بالغنيم، اليوم الخميس، فرق العمل وأعضاء اللجان المشاركة في جائزة التميز الدورة الثامنة لعام 1438هـ، وذلك في إدارة التدريب والابتعاث بنات، بحضور عدد من القيادات.

وفي أثناء اللقاء، الذي قدم افتتاحيته عبدالمنعم الحسين، تحدث مدير إدارة الجودة الشاملة محمد الدليجان، عن فرص تحسين الدورة الثامنة، فيما تحدّث مدير مركز الملك فهد بن عبد العزيز للجودة رياض الحيدر عن التحديات التي تواجه المشاركين في إعداد ملف المشاركة وفرص التحسين الممكنة.

إلى ذلك، تسلّم المكرمون شهادات التكريم في الجانب الرجالي مدير التعليم، ومن القسم النسائي خلود بنت صالح الكليبي، معربين عن تثمينهم وتقديرهم العميق على هذه اللفتة في التكريم، سائلين الله أن تكلل الجهود بالفوز بالجائزة.

 

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