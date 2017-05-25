تركي بن عبدالله يرأس اجتماع “موهبة” ويكرّم الفائزين في إنتل أيسف2017

الأحساء – “الأحساء اليوم”

رأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، أمس الأربعاء، اجتماع مجلس إدارة “موهبة”، وذلك في مقر المؤسسة بالرياض، بحضور أعضاء المجلس، حيث ناقش الاجتماع جدول الأعمال المدرج، واستعرض أبرز إنجازات موهبة خلال النصف الأول من العام الحالي وبرامجها ومبادراتها.

وقبل بدء الاجتماع التقى سمو الأمير تركي بن عبدالله، أبناء الوطن الفائزين في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة Intel ISEF 2017 الذي أقيم في لوس أنجلوس خلال الفترة الماضية، من 17 إلى 24 شعبان الجاري. والذين حصدوا (أربع جوائز كبرى، وثلاث جوائز خاصة). حيث قام بتكريمهم، وهم: الطالب عمّار أمير، والطالبة دانا الخالدي، والطالبة نادية المطلق، الذين حصلوا على المركز الثالث، وحصلت الطالبة سارة الربيعة على المركز الرابع. وفاز بالجوائز الخاصة الطالبة سارة الربيعة لجائزة أفضل مشروع من شركة ناسا لمشروعها في مجال علم المواد، والطالبة ربا السلمي الحاصلة على جائزة خاصة من موهبة لمشروعها تقنية النانو الخضراء في مجال الهندسة البيئية، والطالبة دانا الخالدي الحاصلة على جائزة خاصة من مؤسسة قطر عن مشروع لزيادة كفاءة عملية فصل الماء في مجال الطاقة الكيميائية.

وعبّر سموّه عن فخره وفخر “موهبة” بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن هذا الإنجاز الوطني لم يكن ليتحقق لولا الدعم الدائم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (يحفظه الله) للموهوبين والمبدعين من أبنائه وبناته الطلاب، وتوجيهاته (يحفظه الله) بضرورة الاستثمار في عقول أبناء وبنات الوطن وتنمية رأس المال البشري في مملكتنا الغالية.

ونوّه الأمير تركي بالرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (رحمه الله) في أهمية الاستثمار في أبناء المملكة، مضيفًا: “فها هم موهوبو الوطن يزينون هاماتنا بإنجازاتهم وإبداعاتهم في المحافل الدولية، وأسماء أبنائنا تضيء سجلات تلك المسابقات”.

وبين سموّه في حديثه للطلبة القيمة الوطنية لهذا الإنجاز، قائلًا: “إن هذا النجاح وهذا الإنجاز يحسب لوطنكم ودينكم ووالديكم ومعلميكم، كما يحسب لكل من بذل جهدا إيجابيا وبنّاء في سبيل وصولكم إلى منصات التتويج”.