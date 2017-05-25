تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الخميس, 29 شعبان 1438 هـ, الموافق 25 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

رفع حظر استيراد الطيور الحية من 6 دول

“الأحساء اليوم” – الأحساء

رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الحظر المؤقت التي فرضته على استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من 6 دول، بسبب مخاطر أنفلونزا الطيور عالي الضراوة.

وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالوزارة د. سند الحربي أن الوزارة رفعت الحظر على توغو، هولندا، أوكرانيا، تونس، الكويت، إضافة إلى أسبانيا التي استثني منها منطقة كتالونيا الأسبانية.

وقال الحربي إن رفع الحظر جاء بناء على تقارير صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( OIE ) تضمنت عدم تسجيل بؤر جديدة لمرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة خلال الثلاثة أشهر الماضية في تلك الدول .

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

الترفيه تستعد لرمضان بـحزمة فعاليات شاملة

الترفيه تستعد لرمضان بـحزمة فعاليات شاملة

⁧”النقل”: لا يحق لمكاتب السيارات تصوير وثائق المستأجرين

⁧”النقل”: لا يحق لمكاتب السيارات تصوير وثائق المستأجرين

ضبط متسول بحوزته 66 ألف ريال في القصيم

ضبط متسول بحوزته 66 ألف ريال في القصيم

أمير الشرقية يستقبل أعضاء حملة “وطن بلامخالف”.. و24ألف مستفيد بالمنطقة

أمير الشرقية يستقبل أعضاء حملة “وطن بلامخالف”.. و24ألف ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*