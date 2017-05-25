أمير الشرقية يستقبل أعضاء حملة “وطن بلامخالف”.. و24ألف مستفيد بالمنطقة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، صباح اليوم الخميس، في مكتبه بديوان الإمارة، فريق اللجنة الإشرافية العليا للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي انطلقت بعنوان “وطن بلا مخالف”، برئاسة اللواء جمعان بن أحمد الغامدي، وحضور مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء غرم الله الزهراني.

وفي الأثناء، استمع الأمير سعود بن نايف، إلى شرحٍ موجز عما وصلت إليه الحملة، واطلع (يحفظه الله) على أعداد المستفيدين من الحملة منذ بدايتها مطلع شهر رجب الماضي، والذي وصل إلى 24ألف مستفيد في المنطقة الشرقية، غادر منهم حتى الآن سبعة آلاف مستفيد.

وشدّد سموه على جميع الجهات المشاركة وذات العلاقة بالحملة تسخير كافة إمكانيات كافة القطاعات لدعم هذه الحملة بما تحققه من أهدافٍ كبيرة ومهمة على المستويين الأمني والاقتصادي، وأن تعمل مراكز استقبال المخالفين على المسارعة بإنهاء إجراءات كافة من يتقدم لهذه المراكز.

ونوّه أمير المنطقة الشرقية بأهمية دور المواطن والمقيم في إنجاح هذه الحملة، ودورهم المتمثل في عدم نقل أو تشغيل أو إيواء الوافدين المخالفين أو التستر عليهم وإبلاغ الجهات المختصة عن مرتكبي هذه المخالفات وأماكن تواجدهم، منبهًا بأنه يتوجب على كل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم، وأن يسارعوا بإنهاء الإجراءات النظامية بأسرع وقت، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الجهات الأمنية لن تتساهل مع المخالفين بعد انتهاء هذه المهلة.

من جهته، عبّر مستشار مدير الأمن العام رئيس الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود اللواء جمعان الغامدي، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعم سموه واهتمامه بالحملة، ومتابعته الدائمة لنتائجها، التي أسفرت ولله الحمد عن ترحيل عددٍ من المخالفين الذي تجاوبوا مع الحملة.

وأوضح اللواء الغامدي، أن مواقع استقبال المخالفين موزعة بمناطق المملكة كافة، وتعمل بكل مهنية لاستقبال المستفيدين وإنهاء إجراءاتهم، وتسعى لتسهيل إجراءات مغادرة المستفيدين.