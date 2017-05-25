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الخميس, 29 شعبان 1438 هـ, الموافق 25 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

ضبط متسول بحوزته 66 ألف ريال في القصيم

ضبط متسول بحوزته 66 ألف ريال في القصيم

“الأحساء اليوم” – الأحساء

ألقت دوريات الأمن بمنطقة القصيم، القبض على متسول بحوزته 66 ألف ريال، فيما ضبطت وافدا يمتهن التسول متنكراً في زي امرأة.

أوضح ذلك الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، مبيناً أن الجهات الأمنية تعمل وبناءً علی توجيهات أمير المنطقة بمكافحة ظاهرة التسول على مدار العام، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وأبان أنه تم تشكيل فرق ميدانية لتتبع المتسولين لتطبيق الأنظمة بحقهم، ولا سيما أنهم يستغلون مواسم العبادة لامتهان التسول وتحقيق الكسب غير المشروع.

وحذر الناطق الإعلامي من الحيل التي يلجأ إليها المتسولون لاستدرار عواطف الناس، باستغلال النساء أو الأطفال أو كبار السن، لجني مزيد من المال خلال شهر رمضان، داعياً المواطنين والمقيمين لتوجيه تبرعاتهم للجهات الرسمية والجمعيات الخيرية لإيصالها لمستحقيها بطرق نظامية.

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