الترفيه تستعد لرمضان بـحزمة فعاليات شاملة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تستعد الهيئة العامة للترفيه لشهر رمضان المبارك بحزمة متنوعة من الفعاليات المتنوعة والشاملة، حيث أضافت لروزنامتها مجموعة كبيرة من الفعاليات الخاصة بالشهر الكريم راعت فيها روحانيته وكثفت الجانب الترفيهي في الفعاليات المقامة خلاله كالكرنفالات والخيم والبطولات الرمضانية الكبرى ليتمتع الجميع بتجربة ترفيهية ملائمة في عدة مدن مختلفة.

وذكرت الهيئة تفاصيل أبرز الفعاليات، حيث سيقام في ينبع مهرجان ليالي رمضان “تيزار و فرحة العيد”

وهو عبارة عن مهرجان يهدف لتنشيط الحركة السياحية والتجارية وصناعة الترفيه في شهر رمضان المبارك من خلال إقامة أنشطة تجذب جميع فئات المجتمع، وذلك بالفترة من 27 مايو وحتى 9 يوليو 2017 في المنطقة التاريخية بينبع البحر. ومن ضمن الفعاليات يقام في حريملاء الدوري الرمضاني والخيمة المصاحبة له ، وهو عبارة عن دوري رمضاني ترويحي لكرة القدم مكون من ثمان فرق لكرة الطائرة وثمان أخرى لكرة القدم ، بالإضافة لوجود خيمة رمضانية يقام فيها العديد من العروض التراثية والشعبية ، وذلك في ساحة البلدية بحريملاء في الفترة من 27 مايو وحتى 14 يونيو 2017. ويقام في مكة المكرمة مهرجان الحارة المكية ، حيث يهدف المهرجان لتعريف أهالي مكة وزوارها بحاراتها القديمة، ويضم أكثر من 3000 قطعة أثرية نادرة ومسرح تفاعلي وخيمة للوثائقيات لعرض تاريخ مكة المكرمة بشكل تفاعلي ، ويحتوي على منطقة خاصة بالأسر المنتجة ، وذلك في الحارة المكية بحي النزهة في الفترة من 27 مايو وحتى 25 يوليو 2017.