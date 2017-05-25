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الخميس, 29 شعبان 1438 هـ, الموافق 25 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“التعليم”: طباعة شهادات الثانوية متاحة.. الآن

“التعليم”: طباعة شهادات الثانوية متاحة.. الآن

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت وزارة التعليم أن طباعة شهادات طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي في النظام الفصلي متاحة الآن.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصيمي: “الآن متاحة طباعة شهادات طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي في النظام الفصلي.. ونأمل من أبنائنا خريجي الثانوي متابعة حسابات التواصل لإدارة التعليم التابع لها الطالب وعلى موقعها لمعرفة أماكن ومواعيد تسليم الشهادات. ونبارك للزملاء المعلمين والمعلمات بدء إجازتهم السنوية لهذا العام ونلتقيهم إن شاء الله جميعاً بداية العام الدراسي القادم والجميع بألف خير”.

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