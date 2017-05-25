تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الخميس, 29 شعبان 1438 هـ, الموافق 25 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 29.71 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 29.71 نقطة

الأحساء – واس

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الخميس، منخفضاً 29.71 نقطة، ليقفل عند مستوى 6871.72 نقطة، وبتَدَاوُلَات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 142 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 56 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 41 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 117 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الأسمنت السعودية، وباتك، ورعاية، ودلة، الصحية، والمواساة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الإعادة السعودية، وسلامة، ونماء للكيماويات، وتبوك الزراعية، ومتلايف إيه أي جي العربي، فكانت الأكثر انْخِفَاضَاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 2.75% و3.29%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، والراجحي، والإعادة السعودية هي الأكثر نَشَاطَاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الإنماء، وسابك، الراجحي، ودار الأركان، والطيار هي الأكثر نَشَاطَاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 53.98 نقطة ليقفل عند مستوى 4094.79 نقطة، وبتَدَاوُلَات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 115 ألف سهم تقاسمتها 147 صفقة.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

“الخدمة المدنية” ترفض قبول طلاب الانتساب المتقدمين على “الوظائف الصحية”

“الخدمة المدنية” ترفض قبول طلاب الانتساب المتقدمين على ...

المحكمة العليا: لم يرد ما يثبت رؤية هلال رمضان مساء هذا اليوم

المحكمة العليا: لم يرد ما يثبت رؤية هلال ...

غداً الجمعة المتمم لشعبان.. والسبت غرة رمضان

غداً الجمعة المتمم لشعبان.. والسبت غرة رمضان

“التعليم”: طباعة شهادات الثانوية متاحة.. الآن

“التعليم”: طباعة شهادات الثانوية متاحة.. الآن

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*