مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 29.71 نقطة

الأحساء – واس

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الخميس، منخفضاً 29.71 نقطة، ليقفل عند مستوى 6871.72 نقطة، وبتَدَاوُلَات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 142 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 56 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 41 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 117 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الأسمنت السعودية، وباتك، ورعاية، ودلة، الصحية، والمواساة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الإعادة السعودية، وسلامة، ونماء للكيماويات، وتبوك الزراعية، ومتلايف إيه أي جي العربي، فكانت الأكثر انْخِفَاضَاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 2.75% و3.29%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، والراجحي، والإعادة السعودية هي الأكثر نَشَاطَاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الإنماء، وسابك، الراجحي، ودار الأركان، والطيار هي الأكثر نَشَاطَاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 53.98 نقطة ليقفل عند مستوى 4094.79 نقطة، وبتَدَاوُلَات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 115 ألف سهم تقاسمتها 147 صفقة.