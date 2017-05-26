رياح مثيرة للغبار تحد من الرؤية على الشرقية وبعض المناطق

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – ،نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الرياض، الجوف، حائل، القصيم والحدود الشمالية، الشرقية). تمتد الى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.

كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق عسير والباحة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف،وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج،بينما تكون على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع ،وحالة البحر متوسط الموج.