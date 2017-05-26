“التوجيه والإرشاد” بتعليم الأحساء تكرّم المشرفين والمرشدين والإعلاميين المتعاونين

الأحساء – نَوَّاف بن عَلَّاي الجِرِي

في بادرة جميلة، كرَّمت إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم محافظة الأحساء، صباح أمس الخميس، منسوبيها من المشرفين التربويين والمرشدين الطلابيين بوحدة الخدمات الإرشادية وبالمدارس التابعة لها والإعلاميين المتعاونين معها والموظفين، وذلك بمناسبة انتهاء العام الدراسي الحالي 1437/ 1438هـ, وختام أنشطة وبرامج التوجيه والإرشاد.

وبدوره، هنأ مدير إدارة التوجيه والإرشاد في الأحساء عبدالله بن علي العبدالواحد، خلال الحفل المبسط، جميع الحضور على ما قدَّموه من برامج وأنشطة خلال العام الدراسي الحالي، والتي كانت ولا تزال محل تقدير كل المسؤولين بالإدارة العامة لتعليم الأحساء.

وقال “العبدالواحد” إنَّ “مهنة التوجيه والإرشاد مهنة صدق وأمانةٍ وصبرٍ ومشقة وبذل وعطاء, ومجال رحب وواسع لنيل الأجر والمثوبة، إذا ما أخلصت النية لله ﷻ”، داعيًا إلى أهمية تنمية العلاقات الإنسانية وإصلاح النفس وتهذيبها وصولًا إلى مطابقة القول بالعمل, واتخاذ الرسول محمد ﷺ, القدوة الحسنة في الإرشاد والتوجيه والرفق والعطاء.

إلى ذلك، فتح المجال للجميع للمشاركة بما يجول في خاطره من مشاعر وأحاسيس، إضافة إلى تكريم الحضور، الذين كان من بينهم مدير وحدة الخدمات الإرشادية عبدالحميد بن راشد الربيعة، ومدير إدارة التوعية الإسلامية الشيخ صالح بن عثمان المرشد؛ ليختتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.